【ETF】本港首個房託ETF下周上市 每手入場費3900元

三星資產運用（香港）宣布，將推出本港首個房地產信託ETF三星亞太高息房地產信託（新西蘭除外）ETF（港元櫃枱：3187；美元櫃枱：9187），預計於下周四（15日）上市。

該ETF會追蹤標普高收益亞太地區（紐西蘭除外）房地產投資信託精選指數的表現。該追蹤指數共有30隻成分股，涵蓋新加坡、香港、澳洲和日本等亞太區已發展市場上市的房地產信託基金。而指數所唯一追蹤的香港房託服為置富（00778），而領展（00823）則不被包括在內。

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其上市價為2.5美元（約20港元），每手200個基金單位，入場費約為500美元（約3,900港元）。每年管理費為0.65%，全年經常性開支達1.5%，估計年度跟蹤偏離度1.5%。該ETF的股息將由2021年起每半年以美元分派，由管理人酌情決定。

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截至2020年9月30日，該指數的總市值約為719.4億美元（5575億港元），其指示性股息率為5.73%。根據最新截至9月底的月報，今年至今淨收益下跌13.12%，但近10年的年化淨收益為7.49%。

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