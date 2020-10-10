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【新冠肺炎】預料將再爆下一波疫情 港大教授促關閉酒吧等場所

環球政經 17:31 2020/10/10

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近日，本港疫情出現反彈，出現數個群組爆發，而港大醫學院發布的病毒即時有效繁殖率數據亦顯示，有關數據有回升跡象。港大公共衞生學院教授高本恩預料，未來一至兩周確診數字會持續上升，促港府盡快收緊社交距離措施，包括關閉酒吧及卡拉OK等場所。他又預計，未來將會持續出現小規模爆發，直至疫苗研發成功為止。

政府今起將設立臨時檢測中心　為市民進行採樣（附地址）詳情請看[下一頁]

港大數據顯示，病毒即時繁殖率由上月底的0.6，急升至本月的1.4，即1名患者可傳染多於1人，疫情正有惡化趨勢。高本恩指，若政府不收緊防疫措施，料確診個案會繼續上升。如政府可於下周一起有強防疫措施，關閉酒吧、夜店等高危場所，確診個案或有望於下月回落。如果確診個案仍然持續增加，政府可能要進一步收緊有關措施，包括推行公務員在家工作等。

美國第二次總統辯論取消　特朗普將於周六繼續造勢  詳情請看[下一頁]

 

高本恩估計，聖誕至農曆新年或會再爆發另一波疫情，未來半年至1年亦會持續有多個小型爆發，直至全民接種疫苗，才有望回復正常。

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撰文 : 趙家盈

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