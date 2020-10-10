  • 27°C
香港時間 : 20201010日 (六) 17:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【航空業寒冬】ANA載客量大跌　今年擬減冬季獎金

環球政經 16:40 2020/10/10

分享：

日本航空公司全日空(ANA)於周三（7日）表示，受新冠肺炎影響，航空業部入寒冬，欲司已向工會提出會削減員工薪金以及在冬季不會發放獎金的措施，以及提出自願離職計劃。

傳蘋果在港推iPhone換新計劃 可以半價升級新iPhone：【下一頁

據《朝日新聞》報道，在是次計劃中，連帶被扣減的冬季及夏季獎金，員工年平均變入將會減少3成；另一方面也有讓有意增加退休金的員工提出自願離職。以2018年計，冬季及夏季獎金合起來，相當於6個月的月薪，受新冠肺炎影響，今年夏季獎金減至只相當於一個月的薪金。

目前，ANA尚未對外界交待有關削減薪金及自願離職的實際數字，有指機師也被列入為自願離職的職位之一。不過，報道指，新冠肺炎疫情期間，公司今年4月至6月的旅客數按年跌逾八成，當中國際線按年減少96.3%、國內線減少89.8%，虧損1088億日圓。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

 

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黎淑雯

機師 航空 日圓 航空業 疫情 退休 新冠肺炎疫情

下一篇文章

【港股追蹤】中國手遊收入佔全球3成 騰訊收入再次稱冠
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【大行點睇】摩通首予呢隻股「增持」評級　認為其今年股息率可高達10厘
【大行點睇】摩通首予呢隻股「增持」評級　認為其今年股息率可高達10厘
【樓市熱話】高層望海景觀更震撼？　網民：杏花村低層最震撼！
【樓市熱話】高層望海景觀更震撼？　網民：杏花村低層最震撼！
【欲哭無淚】全是建築期付款出事　日出康城Malibu連錄6宗撻大訂
【欲哭無淚】全是建築期付款出事　日出康城Malibu連錄6宗撻大訂
【新股IPO】螞蟻招股萬眾期待　教你3招部署抽螞蟻IPO
【新股IPO】螞蟻招股萬眾期待　教你3招部署抽螞蟻IPO
【樓市熱話】網民教路：買大圍站，不如買沙田站　搭過地鐵返工就知點解
【樓市熱話】網民教路：買大圍站，不如買沙田站　搭過地鐵返工就知點解
【樓市熱話】住正屋苑中間望對面樓景　網民：好辛苦好想換樓！
【樓市熱話】住正屋苑中間望對面樓景　網民：好辛苦好想換樓！