【航空業寒冬】ANA載客量大跌　今年擬減冬季獎金

日本航空公司全日空(ANA)於周三（7日）表示，受新冠肺炎影響，航空業部入寒冬，欲司已向工會提出會削減員工薪金以及在冬季不會發放獎金的措施，以及提出自願離職計劃。

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據《朝日新聞》報道，在是次計劃中，連帶被扣減的冬季及夏季獎金，員工年平均變入將會減少3成；另一方面也有讓有意增加退休金的員工提出自願離職。以2018年計，冬季及夏季獎金合起來，相當於6個月的月薪，受新冠肺炎影響，今年夏季獎金減至只相當於一個月的薪金。

目前，ANA尚未對外界交待有關削減薪金及自願離職的實際數字，有指機師也被列入為自願離職的職位之一。不過，報道指，新冠肺炎疫情期間，公司今年4月至6月的旅客數按年跌逾八成，當中國際線按年減少96.3%、國內線減少89.8%，虧損1088億日圓。

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責任編輯：黎淑雯