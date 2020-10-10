政府今起將設立臨時檢測中心　為市民進行採樣（附地址）

政府由今日（10日）起，將陸續在灣仔、葵青、九龍城及油尖旺四區各設立一所臨時檢測中心，為自願進行檢測的市民進行採樣。除六歲以下的兒童和不適合進行檢測的人士外，所有持有效身份證、香港出生證明書或其他有效身份證明文件並且沒有病徵的香港市民，均可前往就近的臨時檢測中心進行採樣。

其中，位於港灣道體育館的灣仔臨時檢測中心明日（10日）上午十時開始運作，而位於石籬社區會堂的葵青臨時檢測中心後日（11日）下午1時開始運作。



政府發言人表示，在灣仔、葵青、九龍城及油尖旺四區各設立一所臨時檢測中心，方便市民主動進行檢測，及早識別個案，盡早找出隱形患者，切斷社區的傳播鏈。此外，臨時地區性檢測安排屬自願性質，費用全免。自覺有感染風險的市民無須預約，可在中心開放時段前往任何一所臨時檢測中心，接受鼻腔和咽喉合併拭子檢測服務。



市民到達臨時檢測中心後，須出示其香港身份證、香港出生證明書或其他有效身份證明文件，並提供電話號碼進行登記。在完成登記後，當值醫療或護理訓練的人員會為他們採集鼻腔和咽喉合併拭子樣本。檢測結果呈陰性的人士會在採集樣本後約兩至三日內由登記的電話號碼收到電話短訊通知，而檢測結果呈陽性的個案將立即交由衞生署衞生防護中心跟進。





灣仔臨時檢測中心今日開始運作，暫定開放至10月14日。

地址：灣仔港灣道27號

10月10日開放時間：上午10時至晚上8時

10月11日至14日開放時間：上午8時至下午1時30分及下午2時30分至晚上8時開放。

採樣及檢測服務將由華大基因提供，預計每日檢測量為1,000個樣本。



葵青臨時檢測中心10月11日開始運作，暫定開放至10月14日。

地址：葵涌大白田街二號

10月11日開放時間：下午1時至晚上8時

10月12日至14日開放時間：每日上午8時至下午1時30分及下午2時30分至晚上8時。

採樣及檢測服務將由香港分子病理檢驗中心提供，預計每日檢測量為1,000個樣本。

政府亦正安排於九龍城區及油尖旺區設立兩所臨時檢測中心，詳情有待公布。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黎淑雯