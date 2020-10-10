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【新經濟股周末消息】迅雷爆審計風暴、美團職級大調整、小米常程跳槽案

即市財經 14:34 2020/10/10

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迅雷（美國上市）爆審計風暴，最新消息指，迅雷前CEO陳磊回應指，迅雷是一家美股上市公司，審計機構（普華永道）查到了一些問題，他們想把這些問題（的髒水）全部都潑到他身上，但是審計機構不認可，他們便說陳磊涉嫌職務侵佔，已經被公安機關立案了。審計機構則稱，需要立案通知書才能做審計。陳磊稱，這就是他們着急立案的原因。

【中概股】迅雷前CEO涉「職務侵佔」遭公安立案偵查　股價僅挫8%

====

美團（03690）於內聯網發布全員信，通報最新的職級體系調整：從2021年初起，美團將實行新的「扁平職級，寬帶薪酬」體系，在最新的職級調整中，美團宣布將原有的職級晉升窗口，由一年春秋兩次，改為春季一次；但同時放寬了每一職級的薪酬區間，同時增加了一次秋季調薪，也就是說，美團每年將減少一次晉升，增加一次調薪。

====

聯想集團前副總裁常程跳槽小米（01810）案有新進展，勞動仲裁裁決出爐，常程須向聯想集團支付525萬元違約金，常程委託中倫文德律師事務所向法院提出上訴，律師聲明指，裁決書依法未生效。

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