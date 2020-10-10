【阿里巴巴股價】阿里巴巴來港近1年　原有外資股東沽貨累計逾5400億元

阿里巴巴 （09988） 來港第二上市將近1周年，原有外資股東已持續沽貨，據中央結算持股紀錄（CCASS），託管行花旗在港存託股份，累積沽出25.18億股，持股由19.22%減至7.89%，若簡單以當日收市價計算，原有股東套現達5409億元。在北水未可經滬港通渠道買貨下，接貨最多的市場中介為滙豐銀行，代客持股剛越6%，直迫託管行花旗，其次為摩通，代客持股3.53%。

近月勁沽千億元貨

原有外資股東於9月至今沽貨速度加快，月內累沽4.13億股，以最新價計，貨值1182億元。

阿里巴巴已發行216.45億股，其中49.93億股存託在港，相當於已發行股數23.06%，另外，據年報資料指，截至7月2日，132.23股普通股由189名登記股東持有（註冊地址為美國），相當於已發行股數61%。

阿里巴巴投資者日後，帶出良好的遠景，刺激阿里巴巴港美同創新高，不過，鴻海（台：2317）再減持阿里巴巴持股至0.02%，套現1.86億美元。

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中介滙豐代客持股至6.02%，由於聯交所未有披露股權變動，預期非單一股東買入，以周五收市價286.2元計，貨值3729億元，單看金額亦預期非單一股東買貨。至於摩通、法巴持股，則可能是衍生工具業務。

市場中介 持股量 佔已發行股數 花旗 17.07 7.88% 滙豐 13.03 6.02% 摩通 7.65 3.53% 法巴 2.44 1.12% 渣打 2.37 1.09%

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記者：譚志偉