  • 29°C
香港時間 : 20201010日 (六) 14:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【阿里巴巴股價】阿里巴巴來港近1年　原有外資股東沽貨累計逾5400億元

即市財經 13:56 2020/10/10

分享：

阿里巴巴 （09988） 來港第二上市將近1周年，原有外資股東已持續沽貨，據中央結算持股紀錄（CCASS），託管行花旗在港存託股份，累積沽出25.18億股，持股由19.22%減至7.89%，若簡單以當日收市價計算，原有股東套現達5409億元。在北水未可經滬港通渠道買貨下，接貨最多的市場中介為滙豐銀行，代客持股剛越6%，直迫託管行花旗，其次為摩通，代客持股3.53%。

近月勁沽千億元貨

原有外資股東於9月至今沽貨速度加快，月內累沽4.13億股，以最新價計，貨值1182億元。

阿里巴巴已發行216.45億股，其中49.93億股存託在港，相當於已發行股數23.06%，另外，據年報資料指，截至7月2日，132.23股普通股由189名登記股東持有（註冊地址為美國），相當於已發行股數61%。

阿里巴巴投資者日後，帶出良好的遠景，刺激阿里巴巴港美同創新高，不過，鴻海（台：2317）再減持阿里巴巴持股至0.02%，套現1.86億美元。

【阿里巴巴】阿里巴巴創新高　郭台銘旗下鴻海再減持　獲利9.3億元賺1.8倍

中介滙豐代客持股至6.02%，由於聯交所未有披露股權變動，預期非單一股東買入，以周五收市價286.2元計，貨值3729億元，單看金額亦預期非單一股東買貨。至於摩通、法巴持股，則可能是衍生工具業務。

市場中介 持股量 佔已發行股數
花旗 17.07 7.88%
滙豐 13.03 6.02%
摩通 7.65 3.53%
法巴 2.44 1.12%
渣打 2.37 1.09%

管理MPF有心無力？3步輕鬆管理兼賺基金單位回贈 https：//bit.ly/2EuPbnQ

【下一頁】美國會議員促華府介入 阻螞蟻集團上市

下一頁】螞蟻集團上市步伐滬快港慢　避開美國大選亂市僅餘一周機會

相關文章： 

【阿里破頂】阿里巴巴港股再破頂　美股昨首破300美元　大行最牛目標價是多少？

【阿里巴巴股價】平過100 Yen店　淘寶特價版上海推1元實體店

【阿里巴巴】阿里巴巴十一消費趨勢報告：95後成國慶出遊主力軍

記者：譚志偉

香港股票 第二上市 滙豐控股（00005） 阿里巴巴－SW（09988）

下一篇文章

【螞蟻上市】美國會議員促華府介入 阻螞蟻集團上市
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【iPhone12】iPhone 12發布會13日舉行　4款新機型傳機價5,062港元起跳【附價目表】
【iPhone12】iPhone 12發布會13日舉行　4款新機型傳機價5,062港元起跳【附價目表】
【恒指夜期】夜期收市升177點　騰訊ADR阿里巴巴ADR升近2%（不斷更新）
【恒指夜期】夜期收市升177點　騰訊ADR阿里巴巴ADR升近2%（不斷更新）
【iPhone12】iPhone 12下周登場 大摩率先唱好蘋果 上調全年出貨量、盈利預測
【iPhone12】iPhone 12下周登場 大摩率先唱好蘋果 上調全年出貨量、盈利預測
【阿里巴巴】阿里巴巴創新高　郭台銘旗下鴻海再減持　獲利9.3億元賺1.8倍
【阿里巴巴】阿里巴巴創新高　郭台銘旗下鴻海再減持　獲利9.3億元賺1.8倍
【螞蟻上市】螞蟻集團上市步伐滬快港慢　避開美國大選亂市僅餘一周機會
【螞蟻上市】螞蟻集團上市步伐滬快港慢　避開美國大選亂市僅餘一周機會
【新股IPO】卓越商企服務6989熱爆　孖展731億超購227倍　國際配售已截飛
【新股IPO】卓越商企服務6989熱爆　孖展731億超購227倍　國際配售已截飛