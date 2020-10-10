傳蘋果在港推iPhone換新計劃 可以半價升級新iPhone

蘋果（Apple）在中美兩地已經推出「iPhone 年年換新計劃」（iPhone Upgrade Program ），而本港則未有類似計劃。但近日有外媒發現，蘋果在香港註冊「iPhone for Life」的商標，估計是為在港推行iPhone Upgrade Program計劃鋪路。



外媒報道指，Apple於今年4月在香港申請「iPhone for Life」的商標專利，編號為305380876。其說明指有關商標包含零售通路服務等的35類項目，以及金融相關的36類項目。外界推測，該名稱實為iPhone年年換新計劃。

iPhone年年換新計劃是2015年在美國推出的一個升級換購新iPhone計劃，只要在Apple Store實體店購買新iPhone時，購買AppleCare+，就可以在買入手機後的第10個月起到第13個月末，以半價優惠購買新款iPhone。其後在發布iPhone 7及iPhone 7 Plus時，亦在中國市場推出有關計劃。

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