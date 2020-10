▲ 【英國疫情】新一輪保就業資助3分2薪金 約翰遜再開庫幫酒吧

英國疫情愈趨嚴重,新冠肺炎確診個案增速加快,英國政府被迫收緊防疫,部分地區酒吧再次關閉。財相辛偉誠宣布新一輪保就業計劃,向停業商店提供資金援助,補貼僱主3分之2薪金開支。

英國政府計劃收緊防疫,推出封城分級制,疫情最嚴重地區,酒吧將被勒令停業,業界聞訊怨聲載道。英國政府因應新措施再次開庫,推出高成數的薪金資助計劃,舒緩禁令對業界的衝擊。

財相辛偉誠(Rishi Sunak)宣布,11月1日起,政府會對所有被勒令停業的合資格英國企業提供資助,補貼3分之2薪金開支,每名員工每月最多資助2100英鎊(約2.1萬港元)。補助計劃持續6個月,明年1月再檢視。

新計劃中,政府的補貼較現有的資助計劃為多,當局在解除封城後漸漸縮減補貼,今個月起資助比例,降至薪金的60%,每人每月上限1875英鎊。英國政府並計劃在10月底,將資助比例降至22%。

辛偉誠早前宣布縮減援助時曾稱,強行將民眾留在靠資助才能保留的職位中,是根本上的錯誤,(fundamentally wrong to hold people in jobs that only exist inside the furlough),新的保就業計劃,顯得有點自相矛盾。

首相約翰遜(Boris Johnson)據報會在英國時間下周一正式宣布封城三級制計劃,期望為防疫措施定下較簡潔的框架。《衛報》報道,酒吧將被要求停業,餐廳則維持晚上10時關門規定,主要在疫情最嚴重的英格蘭北部推行。

責任編輯:林建忠

