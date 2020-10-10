▲ 【英國疫情】新一輪保就業資助3分2薪金 約翰遜再開庫幫酒吧

英國疫情愈趨嚴重，新冠肺炎確診個案增速加快，英國政府被迫收緊防疫，部分地區酒吧再次關閉。財相辛偉誠宣布新一輪保就業計劃，向停業商店提供資金援助，補貼僱主3分之2薪金開支。

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英國政府計劃收緊防疫，推出封城分級制，疫情最嚴重地區，酒吧將被勒令停業，業界聞訊怨聲載道。英國政府因應新措施再次開庫，推出高成數的薪金資助計劃，舒緩禁令對業界的衝擊。

財相辛偉誠（Rishi Sunak）宣布，11月1日起，政府會對所有被勒令停業的合資格英國企業提供資助，補貼3分之2薪金開支，每名員工每月最多資助2100英鎊（約2.1萬港元）。補助計劃持續6個月，明年1月再檢視。

新計劃中，政府的補貼較現有的資助計劃為多，當局在解除封城後漸漸縮減補貼，今個月起資助比例，降至薪金的60%，每人每月上限1875英鎊。英國政府並計劃在10月底，將資助比例降至22%。

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辛偉誠早前宣布縮減援助時曾稱，強行將民眾留在靠資助才能保留的職位中，是根本上的錯誤，（fundamentally wrong to hold people in jobs that only exist inside the furlough），新的保就業計劃，顯得有點自相矛盾。

首相約翰遜（Boris Johnson）據報會在英國時間下周一正式宣布封城三級制計劃，期望為防疫措施定下較簡潔的框架。《衛報》報道，酒吧將被要求停業，餐廳則維持晚上10時關門規定，主要在疫情最嚴重的英格蘭北部推行。

責任編輯：林建忠

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