【螞蟻上市】美國會議員促華府介入 阻螞蟻集團上市

▲ 美國共和黨國會參議員Marco Rubio促請，華府介入阻止螞蟻集團上市。（資料圖片）

阿里巴巴 （09988） 旗下的螞蟻集團（前稱螞蟻金服）中港上市步伐不一，香港上市聆訊仍然未進行。路透最新報道，有美國國會議員促請華府介入，阻止螞蟻集團在中港同步上市。早前推動華府針對中資企業展開調查的美國共和黨國會參議員Marco Rubio，最新向路透發聲明時指，華爾街的投行協助螞蟻集團上市，形同獎勵中共破壞香港民主及自治，直斥「行為令人髮指（outrageous）」。

他認為，華府應該認真考慮推遲螞蟻集團IPO的可行措施。

螞蟻集團發言人拒絕就其發言作出回應，但就表示其業務主要在中國內地，而且對未來的業務前景感鼓舞。

螞蟻集團滬港上市步伐不一，傳擬避過美國總統大選波動【下一頁】

螞蟻集團早前宣布啟動滬港同步上市，更有望成為歷來最大型的新股，因而備受市場關注。螞蟻集團今次IPO由中金（CICC）、花旗、摩根大通、摩根士丹利擔任聯席保薦人。

期間，多次傳出螞蟻集團嚴選保薦人、以至投資者，包括要求保薦人過往不是為競爭對手工作等。

參加螞蟻IPO路演要「填表自薦」，詳看【下一頁】

【更多螞蟻IPO相關文章】

相關文章：

【螞蟻上市】螞蟻集團上市前或遭美國「封殺」 影響有幾大？IPO進程會否受阻？

【螞蟻上市】晨星：美國「封殺」螞蟻無阻投資者興趣 集團收入及機遇來自中國

編輯：趙穎妍