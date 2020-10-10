【港股追蹤】中國手遊收入佔全球3成 騰訊收入再次稱冠

新冠肺炎疫情帶動宅經濟發展，令遊戲產業受惠。市場調查機構Sensor Tower的報告公布，中國手遊廠商9月在AppStore、GooglePlay兩大平台上收入排名，上榜的30間中國廠商在全球賺19.2億美元（約149.76億港元），佔全球手遊業總收入近3成。而全球手遊廠商收入的百大排行中，共36間中國手遊商上榜，佔37%。

報告指，騰訊（00700）在收入榜中成為榜首，而網易（9999）和莉莉絲就分別是第2、3位。當中，莉莉絲旗下的《萬國覺醒》在海外創下國產模擬手遊月收入最高紀錄，上月在中國區App Store上市後一直長居暢銷榜前5。預估在App Store推出首周，收入便達1350萬美元（約1億港元），打破國內同類手遊上市首周的紀錄。

另米哈遊上月發行的《原神》穩居中國區App Store手遊收入榜前3位，更打入美國，德國，法國，日本，韓國等多個市場的暢銷榜前5位。因《原神》大受歡迎，米哈遊9月收入按月急增逾6成，僅本月首周的收入，已超過上月全月。

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