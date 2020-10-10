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英國再擴大保就業計劃　下周擬加強防疫措施

環球政經 15:04 2020/10/10

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英國政府再擴大有關保就業計劃，於下周加強有關新冠肺炎的防疫措施。當局已經擴大了其就業支援計劃，並正準備加強更嚴格的限制。

據《CNBC》報道，英國財政部長Rishi Sunak於周五（9日）表示，一些在冬季關閉營業場所的公司，將獲得補助金，以支付員工的薪金。英國政府承擔相關公司的員工三分之二的薪金，上限為每月2200英鎊。新的保就業措施將於11月起推出，並持續6個月。有指，該擴張計劃每月可能耗資數億英鎊，事實上，英國已撥出2000億英鎊的紓困資金。

此外，英國首相約翰遜（Boris Johnson）預料將於下周一（12日），公布進一步防疫限制措施，屆時當地酒吧和夜店或需關閉，有關詳情須在周末會面再敲定。英國現時已超過56萬人感染新冠肺炎，並逾4萬人死亡。

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責任編輯：黎淑雯


 

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