【華為末代旗艦手機】余承東宣布　華為Mate 40系列發布會10月22日舉行

▲ 華為消費者業務CEO余承東今（10日）在微博宣布，華為Mate 40系列將於10月22日晚上8點正式舉辦。

被譽為「華為末代旗艦手機」的Mate 40系列，終正式落實發布會日期。華為消費者業務CEO余承東今（10日）在微博宣布，華為Mate 40系列將於10月22日晚上8點正式登場。

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余承東今在微博發表宣傳海報，並稱：「史上最強大的華為Mate敬請期待！ 」，海報也印有發布會時間「北京時間10月22日晚上8點」。余承東早前在中國信息化百人會2020年峰會上就提到，今年秋天上市的華為Mate 40系列將搭載新款麒麟9000系列。

▲ 余承東稱Mate 40系列為史上最強大的華為Mate。（余承東微博截圖）

他又指，麒麟9000系列將有更強大的5G能力、AI處理能力、更強大的NPU和GPU。惟最遺憾的是，鑑於美國第二輪制裁，這將會是最後一代華為麒麟高端晶片。

而據早前爆料指，華為 Mate 40 Pro 後置四鏡相機、採用圓形設計，配有廣角、變焦、微距、人像拍攝功能，並會與相機廠商 Leica 合作。更首發66W超級快充，充電速度或將有1.6倍左右的提升。

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責任編輯：曾曉汶