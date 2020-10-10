Netflix疫市擴充 倫敦辦公室面積大增2倍

疫情下，不少企業都開始收緊預算，減省開支，但全球影音串流平台龍頭Netflix卻「疫」市擴充，更準備將倫敦總部將租用更大辦公室，以開拓當地業務。

外媒報導指，Netflix租下了位於倫敦Berners Street的一棟辦公大樓，面積約8,000方呎，而現時使用的鄰近兩座大樓，辦公室面積合共約2,787方呎，其中一個將繼續承租。連同新租的辦公室，Netflix在倫敦的辦公室面積，將會擴大到9,290方呎，較之前急增逾兩倍。

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Netflix指，對於在英國擴充業務感到興奮，未來將繼續在當地投資製作更多類似《王冠Crown》、《性愛自修室》等全球熱播的節目。

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由於全球疫情令民眾更多時間留在家中，Netflix今年訂閱人數大增，截至今年上半年，Netflix訂閱人數新增2,586萬人，僅上半年增幅已逼近去年總新增數，股價今年以來已經累積逾6成升幅。

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