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黎巴嫩首都貝魯特爆炸再起　釀4死　至少20人傷

環球政經 13:02 2020/10/10

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黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）又再次發生爆炸，釀4死20多人傷，當局正調查事發原因。

綜合外媒報道，黎巴嫩首都貝魯特泰里克‧賈迪達社區，發生燃料儲存缸爆炸事件。據指，該燃料儲存缸於地下場所的倉庫爆炸起火。有報道播出相關火勢畫面中，有多名民眾受驚尖叫。據指，大批消防員到現場開喉救火，並救出被困人士。然而，當地媒體報道，有4死、30多人受傷。

打工新常態？ 微軟將允許讓員工永久在家工作：【下一頁

黎巴嫩紅十字會（Red Cross）秘書長Georges Kettane表示，傷者已送往醫院救治。在8月4日傍晚6時貝魯特港口區域當地時間左右發生兩次大爆炸，天空一度出現蘑菇雲，貝魯特市長阿布德（Marwan Abboud）形容爆炸波及半個城市，堪比廣島、長崎原爆。事實上，單以上次貝魯特港爆炸，就造成數十萬人流離失所，更有機會加速新冠肺炎疫情傳播。此外，由於黎巴嫩出現嚴重的金融危機，當地部門的醫療用品和藥品都出現短缺，令醫療負荷更加繃緊。

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責任編輯：黎淑雯

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