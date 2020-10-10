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愛因斯坦成績大公開　邊科最強？邊科最弱？

環球政經 17:36 2020/10/10

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2020年度諾貝爾獎進行得如火如荼，在近日諾貝爾獎在Facebook上發帖，公開物理學家愛因斯坦在1986年在瑞士就讀高中（Cantonal High School in Aarau, Switzerland）的成績單，到底是否一如外界猜測愛因斯坦當時的數學成績並不理想？

【諾貝爾獎】英美德3學者揭黑洞奧秘 榮獲2020諾貝爾物理學獎：【下一頁

答案是大錯特錯！愛因斯坦在高中時，各科表現都可謂相當不錯，更有多個科目取得滿分6分，如物理、幾何學等，化學等理科也取得5分。（6分為最高分，1分為最低分）

以為他的強項只有理科？他的文科成績也可說是名列前茅，如歷史就取得6分、意大利語語言及文學，以及德國語語言及文學等科也取得5分。不過，從以上成績看來，愛因斯坦又是否樣樣皆精？看看成績單，比較起來，有一科最低分為3分的是法國語語言及文學，當中地理、工業繪圖、繪畫也取得4分。
 

科目 成績
德國語語言及文學（German language and literature） 5
法國語語言及文學（French language and literature） 3
英國國語語言及文學（English language and literature） -
意大利語語言及文學（Italian language and literature） 5
歷史（History） 6
地理（Geography） 4
化數（Algebra） 6
幾何（平面幾何、三角學、立體學和解析幾何））〔Geometry (planimetry, trigonometry, stereometry and analytical geometry)〕 6
畫法幾何（Descriptive geometry） 6
物理（Physics） 6
化學（Chemistry） 5
自然歷史（Natural history） 5
繪畫（In drawing）  4*
工業繪圖（In technical drawing）  4*

*考慮一年中的表現

愛因斯坦的成績表。（圖片來源：Nobel Prize Facebook）

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責任編輯：黎淑雯

編輯 德國 法國 諾貝爾獎 黑洞 文學 化學 物理學

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