愛因斯坦成績大公開　邊科最強？邊科最弱？

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2020年度諾貝爾獎進行得如火如荼，在近日諾貝爾獎在Facebook上發帖，公開物理學家愛因斯坦在1986年在瑞士就讀高中（Cantonal High School in Aarau, Switzerland）的成績單，到底是否一如外界猜測愛因斯坦當時的數學成績並不理想？
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答案是大錯特錯！愛因斯坦在高中時，各科表現都可謂相當不錯，更有多個科目取得滿分6分，如物理、幾何學等，化學等理科也取得5分。（6分為最高分，1分為最低分）
以為他的強項只有理科？他的文科成績也可說是名列前茅，如歷史就取得6分、意大利語語言及文學，以及德國語語言及文學等科也取得5分。不過，從以上成績看來，愛因斯坦又是否樣樣皆精？看看成績單，比較起來，有一科最低分為3分的是法國語語言及文學，當中地理、工業繪圖、繪畫也取得4分。
|科目
|成績
|德國語語言及文學（German language and literature）
|5
|法國語語言及文學（French language and literature）
|3
|英國國語語言及文學（English language and literature）
|-
|意大利語語言及文學（Italian language and literature）
|5
|歷史（History）
|6
|地理（Geography）
|4
|化數（Algebra）
|6
|幾何（平面幾何、三角學、立體學和解析幾何））〔Geometry (planimetry, trigonometry, stereometry and analytical geometry)〕
|6
|畫法幾何（Descriptive geometry）
|6
|物理（Physics）
|6
|化學（Chemistry）
|5
|自然歷史（Natural history）
|5
|繪畫（In drawing）
|4*
|工業繪圖（In technical drawing）
|4*
*考慮一年中的表現
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責任編輯：黎淑雯