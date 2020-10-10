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【港股追蹤】長實馬勵志辭任高銀副主席 改任高級顧問

股樓投資 13:01 2020/10/10

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高銀金融（00530）宣布，早前入主公司的長實 （01113） 高層馬勵志將辭任公司副主席及非執行董事，由10月9日起生效。卸任後，馬勵志將轉任公司的高級顧問，並繼續協助公司進行財務及重組。

高銀金融表示，馬勵志與董事會無意見分歧，並衷心感謝其在公司艱難時所作的寶貴貢獻以及全力支持

【摩笛吹奏】大摩估領展打破慣例 上市15年首次減派中期息 詳情請看【下一頁

早前，長實為助高銀解決財務危機，在今年7月中委任馬勵志為高銀金融副主席及獨立非執行董事。惟一天後，即調任為非執行董事。今年9月，高銀間接全資附屬公司賜譽亦與長實集團牽頭訂立融資協議，涉及定期貸款融資合共88億元。

【異動股】香港金融遭洗倉 半日蒸發八成股價   詳情請看【下一頁

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長實集團（01113） 高銀金融（00530） 經濟

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