▲ 【美國大選】染疫特朗普堅拒視像辯論 第二場辯論宣告取消

原定下周四舉行的美國大選第二場總統辯論，宣告取消。美國總統特朗普確診感染新冠肺炎關係，總統選舉辯論委員會原計劃改為進行虛擬辯論，但特朗普堅拒視像方式辯論，第二場辯論被迫取消，委員會將着手籌備本月22日的最後一場辯論。

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總統選舉辯論委員會早前按醫學顧問建議，宣布第二場總統辯論以視像方式隔空進行，拜登一方欣然接受，但特朗普（Donald Trump）高調反對，揚言不會參與，形容虛擬辯論浪費時間。

委員會於是周五宣布，不舉行第二場辯論，集中火力準備22號舉行的最後一場辯論。被取消的第二場辯論，設有觀眾與候選人問答環節，如今取消，對選民意向有一定影響。

特朗普曾建議將次場辯論押後至22日才舉行，最後一場則延至29日舉行，但不獲委員會接受。 特朗普競選團隊發言人默托（Tim Murtaugh）抨擊委員會偏袒拜登，強調特朗普健康良好，沒有理由取消辯論，又稱特朗普願意在沒有委員會干涉下，與拜登辯論。

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10月22日的最後一場辯論，兩位總統候選人已同意參加，基於健康及安全考慮，當日必需要進行檢測，並設戴口罩、保持社交隔離等防疫規定。辯論分6個15分鐘環節，6個題目將於辯論1周前公布。

責任編輯：林建忠

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