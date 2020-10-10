打工新常態？　微軟將允許讓員工永久在家工作

新冠肺炎持續，一班打工仔都大受影響，有很多員工都在家工作，隨著確診數字回落，有員工開始陸續到辦工室上班，也有公司讓員工繼續在家工作，這又會否成為新常態？微軟（Microsoft）向宣布，在疫情緩和後，員工也可選擇在家工作。

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綜合外媒報道，早前微軟在新的指引中表示，公司允許員工每周少於50%時間遙距工作，而員工也可以向上司要求申請全職在家工作，或是移至另一個新地點工作並調節薪酬。不過，若是選擇離開辦公室的人，都須自行負擔相關搬遷費用。微軟早前也向美國地區員工宣布，可遙距工作直至明年1月。

《CNBC》報道，微軟回應指出，公司希望在藉新指引，讓員工可以有選擇，並在安全的地方工作。微軟打算引入類似Facebook的混合工作模式。該政策允許員工在獲上司批准的情況下在家中工作，並以調整後的工資搬到其他地方。 Facebook創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）今年5月曾預料，未來5至10年內，將有50％的員工進行遙距工作。而是次的新政策是須依劇員工的工作職位作決定，有些職位員工仍須親自參與，現時微軟合共有超過16萬名員工。

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責任編輯：黎淑雯