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【挑戰電商】YouTube攻佔電商市場　正測試「產品購買」功能

科技 16:17 2020/10/10

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Google近日看準電商市場商機，傳正計劃把短片平台YouTube打造成電商平台，讓觀眾看完創作者的影片後，可直接購買創作者所提及到的產品，搶佔電商平台亞馬遜和阿里巴巴的市場地位。

網購在新冠肺炎疫情期間，成為不少人不可或缺的一部分。Google近日看準電商市場商機，傳正計劃把短片平台YouTube打造成電商平台，讓觀眾看完創作者的影片後，可直接購買創作者所提及到的產品，搶佔電商平台亞馬遜和阿里巴巴的市場地位。

【4K影音】YouTube 4K登陸Apple TV　惟未支援60fps HDR

【人工智能】YouTube宣布恢復人手審核影片　AI錯判率太高

據彭博社報道指，YouTube近日開始要求創作者使用YouTube提供的軟件，來標記和追蹤他們在短片中提及到的產品。其後這些數據將會被連結到Google的分析和購物工具上。據知情人士透露，Google是次的目的，是計劃將YouTube大量短片轉化成一個龐大的商品目錄，讓觀眾觀看短片後，點擊一個按鈕，就能直接購買產品。

YouTube一位發言人證實，該企正在部分短片及頻道測試相關功能，但由於目前仍在實驗階段，YouTube拒絕透露更多細節。

彭博社情報分析師Jitendra Waral指，電子商務零售市場到2025年可能會增長到2.8萬億美元（約21.7萬億港元），規模龐大及其未來的增長迅速。相信Google是次是看準機遇，盼將YouTube從廣告巨頭變成電商巨頭，成為亞馬遜和阿里巴巴等領先電商企業的新競爭者。

【多工作業】YouTube測試iOS 14應用程式畫中畫功能

責任編輯：曾曉汶

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