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【創業兵團】90後美少女3千元創業　手作紙雕小夜燈盼延續手藝

商業 12:30 2020/10/10

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馮家敏4年前面對畢業後失業的情況下，決定由自己的閑時興趣入手，利用簡單的工具及不同的紙張，創作出許多主題式的紙雕作品，成立品牌「慢覓陳皮」。

新冠肺炎疫情大流行，本港經濟陷入衰退，失業潮湧現。面對前所未有的經濟挑戰，畢業生不想畢業變成失業，會否考慮創業？90後女生馮家敏（Ashlie）4年前同樣面對畢業後失業的情況，以3,000元創立自家品牌「Man Made Chan Pei慢覓陳皮」，將紙雕小夜燈變成回憶時光機，覓得一條新出路。

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Ashlie於2016年畢業後，原計劃為一套電影擔任美術助理。惟當時簽約後，劇組通知拍攝需要擱置，沒有提到何時可復工，打翻了Ashlie的「搵工」大計，令她頓時成為「失業青年」。她笑言，當時每日在家無所事事，又沒有甚麼積蓄，碰巧遇上本土手作熱潮，決定由閒時興趣入手，利用簡單的工具及不同的紙張，創作出多種主題式的紙雕作品，當中包括童話故事系列、香港霓虹燈系列等，正式成立品牌「慢覓陳皮」。

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她坦言沒有任何資源，只有3,000港元，所以成本要控制得相當好，只能透過免費的網上平台吸引外界目光。她補充，創業做生意的成本不一定很高，而網店營運成本低，把作品放到社交平台就可以了，毋須在外租實體店，成為新手小生意開展的不二之選。

Ashlie笑稱，自己並非修讀商科，對生意沒有太多想法，也沒有甚麼經營知識，但就憑着願意嘗試及拼搏的心態，讓自家品牌闖出一片天。她透露，在品牌剛成立時，為了增加曝光率，曾在手作市集擺檔，更曾到深水埗大南街擺地攤。

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她提到，當時大南街地攤在食環署派員掃蕩下難以生存，但她居然能夠順利在短時間內、食環署清場前售完所有貨品，為她打下一枝強心針。但她直言，香港手作市場發揮空間有限，市場推動力依然不及台灣等亞洲市場，盼望政府能更大力推動文化創意產業發展，而並非打壓港人的創意。

Ashlie多次強調，品牌成立以來，她都堅持親自設計，每件產品都是獨一無二。不過，她就曾遇上無良客戶在參加工作坊後，盜竊她的構思，甚至「照辦煮碗」將她的設計拿到工廠大量出貨，令她相當無奈。她直言，這些客戶防不勝防，難以了解每個工作坊參加者的背景。「在Instagram上看到不是屬於自己品牌的廣告，但又與自己的產品設計一模一樣，真的很難受，當時我更觸發了想放棄的念頭。」

她補充，但想到如果因為這樣而放棄自己想做的事，實在太不忿氣；加上她認為有人嘗試抄襲，代表她設計的產品受到關注及有潛力，因此消沉兩個多月後，她決定重新出發，繼續設計更多新產品。

【創業兵團】90後售懷舊風生活物品　盼傳承昔日香港文化

記者：曾曉汶

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