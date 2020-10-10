美國第二次總統辯論取消　特朗普將於周六繼續造勢

美國總統特朗普（Donald Trump）於周六（10日）將會繼續進行競選活動，然而將於下周舉行的第二次總統辯論則取消，原因是特朗普拒絕參與。

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綜合外媒報道，總統辯論委員會發表聲明，基於雙方團隊都有自己的計劃，原定於10月15日的總統選舉辯論宣告取消。委員會將轉為準備10月22日的最後一場的電視辯論，而兩位總統候選人已同意參加。屆時大家須進行測試、戴口罩等防疫措施。

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據指，特朗普將於周六在白宮舉行有關「法律與秩序」的演講。有熟悉活動籌劃的人士透露，參與人數或達數百人，而且所有人屆時應會佩戴口罩。在下周一時，特朗普將會到佛州出席相關造勢活動，暫未知參與人數數目。有分析指，是次活動對在11月3日的大選活動相當重要，並有望藉此爭取連任。

不過，自特朗普感染新冠肺炎以來，都有很多爭議，包括他曾服用類固醇藥物「地塞米松」（Dexamethasone）。而民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）於周二（6日）表示，如果美國總統特朗普（Donald Trump）仍患上新冠肺炎，就不應舉行辯論。

有外媒早前也報道，為保護所有人的安全與健康，下場辯論將以視像形式舉行，特朗普及其民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）將在不同的地區綫上參與辯論。不過，當時特朗普旋即表示，拒絕這項安排，並稱綫上辯論是「浪費時間」。

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責任編輯：黎淑雯