【美股收市】特冀推大型紓困方案  道指漲161點  標指納指連升3周

美國總統特朗普（Donald Trump）表示，希望國會通過大型新紓困方案，較民主黨提出金額更高。市場憧憬美國新一輪財政刺激措施談判有進展，美股連升3日；道指曾升250點，納指抽高1.4%。

有媒體報道，白宮將提出總值1.8萬億美元的紓困方案，與民主黨早前通過的2.2萬億美元紓困方案比較，只相差4000億美元。消息令市場對紓困方案談判增添憧憬，道指收市升161點或0.57%，報28586點 ; 標指收報3477點，升30點或0.88%；納指收報11579點，升158點。

道指全周累升3.27%，創9月7日以來最大單周升幅；標指累升3.84%；納指累升4.56%，標指納指連升3周，創7月2日以來最大單周升幅。

大型科技股做好，亞馬遜、微軟分別升3%和2.5%。白宮宣布副總統彭斯將與郵輪營運商會面，刺激郵輪公司股價上揚。挪威郵輪(Norwegian Cruise Line)與皇家加勒比(Royal Caribbean)分別抽高2.9%和2.6%。

美元走軟以及投資者緊盯華府財政刺激談判進展，紐約期金漲31.1美元，漲幅1.6%，收於1926.20美元。本周黃金期貨累計上漲約1%。白銀12月期貨漲1.23美元，漲幅5.2%，收於25.108美元。本周白銀期貨累漲4.5%。

挪威油企與工會達成薪資協議，結束大罷工，抵銷美國墨西哥灣石油設施因颶風停產的正面消息，油價周五收跌，紐約期油跌1.4% 布油跌1.1%。

責任編輯：柯志宏