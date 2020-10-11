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【疫市後遺症】70、80後那些年成長必到之地 疫情重創零售 旺角開店多年品牌紛棄租

股樓投資 07:30 2020/10/11

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曾幾何時，旺角是個香港潮人必到的聖地，年輕人最愛到該區購物，也是70、80後中學生「那些年」成長必到之地。但隨著近年商舖租金持續上升，加上網上消費興起，本港零售行業已愈來愈難做。


事實上，自本港去年爆發社會運動， 零售市道早已陷入低谷，再加上年初以來新冠肺炎疫情持續逾9個月，最近疫情似有惡化跡象，本港四大核心零售區之一的旺角，過去一年錄得不少植根多年的零售品牌棄租大舖的個案。

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疫市下，市場錄得多宗知名品牌棄租巨舖的個案，不少更是已在旺角區開店多年，最為港人熟悉的零售店‧如成立近半世紀、於旺角亞皆老街開店已達35年的Texwood萍果牌牛仔褲，於今年初將上述旗下於香港的唯一旗艦店結業。而由國際鐘錶集團Swatch旗下浪琴錶（Longines）租用的西洋菜南街69號地下及閣樓，面積約1,500方呎，剛在7月份也結束營業，該品牌於2013年以每月約68萬元承租該舖，當時將舊租金搶高七成，曾一度成市場熱話，惟浪琴錶最後也撤出該舖；以上兩個舖位暫時未見有新租客承租。


數個月前，原由本地服裝品牌G2000承租逾十年的亞皆老街32至34號全幢，樓高三層，總面積6,000平方呎，數個月前因交不起租而遷出，據了解當時月租約180萬元，最後該巨舖獲銀行承租，月租大跌逾6成至約60萬元，平均呎租僅100元水平。


及至9月，連鎖電器零售商百老滙電器位於旺角亞皆老街73至81號宏安大廈地下至4樓複式巨舖，也正式結業，該盤鄰近先達廣場，公司自2009年已租用該舖位，駐守該處已有11年。據悉該舖撤租前的月租為260萬元，呎租高達104元，是百老滙本港各分店中月租最貴的一個舖位。


中原（工商舖）商舖部副區域營業董事梁建華表示，近月持續有零售品牌棄租旺角區的舖位，最主要是由於通關時間都一推再推，零售商惟有先決定先行放棄部份零售點，「如同區有2、3間舖就可能縮一間，由於不少零售商有同樣動作，市場吉舖的數量明顯增加。」他透露，更有不少大型品牌說希望找到新租客頂租，為求甩租，更願意為頂租的租客支付餘下租約的一半租金。


梁建華表示，疫情下，旺角區舖位3個月前的空置率高達20%，但目前情況已稍有改善，空置率處於約13%水平，「9月至10月份商舖的租賃情況相對活躍，主要原因是市場認去為疫情感覺已到尾聲，不少商戶已開始出來找舖。雖然有大型品牌撤出，但新租客已可以抵消到舊租客的撤出，整體整個市場的空置率較上月持平，約13%水平。」部份一線街道如西洋菜南街、近旺角中心一帶的地段的空置率更高達4成，空置率較沙氏時還要高，空置率處於歷史高位。梁建華說：「早年幾個行業的商戶，如藥房、鐘錶、金行等，已租用了上述核心地段大批舖位，近年撤出的商舖也很多，故上述地段空置率高，租金跌幅更深，部份舖位的租金的跌幅達7至8成，非常慘烈。」


多個知名品牌棄租旺角區巨舖，如百老匯電器於數個月前棄租已租用達11年、位於旺角亞皆老街5層複式巨舖，梁建華坦言，此類巨舖屬旗艦店的舖位種類，要找到租客並不容易。「事實上，此類旗艦店十分罕有，業主一定傾向將單位整項出租，而不是『打散』租出。但現時的逆市下，要找大型品牌去承租那麼大面積的物業，在做生意的層面，會較難「計數」，相信較難租出；就算有人還價，建議的租金減幅也很多，業主也不想接受。」
梁建華指，「現在很多業主都肯減價，如果通關情況一日未解決到，遊客一日未大幅上升，我也未見租金有明顯反彈。不過，旺角亦都比其他區相對較好，因為有本土消費，空置率相對較低。隨著之後有大節日，之後有望通關，我相信商舖市場最難捱的日子己過去。」

 

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記者：陳詠妍

 

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