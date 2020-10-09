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【新股IPO】橡膠手套製造商頂級手套集團傳考慮在港上市　集資逾77億

即市財經 23:42 2020/10/09

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外電引述知情人士指，全球最大橡膠手套製造商頂級手套集團（Top Glove Corp）計劃在香港上市，集資逾10億美元。

外電引述知情人士指，全球最大橡膠手套製造商頂級手套集團（Top Glove Corp）計劃在香港上市，集資逾10億美元（約77.5億港元）。頂級手套集團的股份目前在吉隆坡和新加坡交易，據指，集團正與顧問磋商在港進行潛在上市事宜，由於討論仍在進行中，集資規模發行細節或會因投資者的反饋而增加。

頂級手套集團的代表拒絕在官方宣布之前發表評論。

創辦人林偉才早前表示，集團正與銀行討論如何在香港上市最佳，料過程需時6至9個月，又預期集團未來一年淨收入將會創新高。集團於第四財季淨收入錄得12.9億令吉（約24.2億港元）。

新冠肺炎疫情令馬來西亞對醫療防護裝備需求旺盛，今年頂級手套集團的股價於馬來西亞股市飆升逾4.6倍 。

頂級手套集團成立於1991年，生產營運於馬來西亞，泰國及中國，現時擁有超過2000個客戶，遍布於全球195個國家。2001年集團於馬來西亞證券交易所上市，並於2016年於新加坡交易所主板上市，

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編輯：袁諾曦

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