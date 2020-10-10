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【iPhone12】蘋果CEO Tim Cook年薪10億生活極簡樸 2300萬曾足夠做其鄰居（多圖）

即市財經 17:52 2020/10/10

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蘋果公司行政總裁Tim Cook，年薪超過1億美元、今年更首次登上億萬富豪榜。

蘋果公司（美：AAPL）下周舉行發布會，萬眾期待的iPhone 12 4款新機更有望強勢登場。蘋果每次發布新品都是年度盛事，但iPhone 12的消息相信大家都看過，不如看看年薪超過1億美元的蘋果靈魂人物庫克（Tim Cook）的私下一面，體驗其極簡及貼地的生活式。有沒有想像過不用2,300萬元就可以當庫克鄰居？

彭博早前發表薪酬指數（Bloomberg Pay Index），庫克以年薪1.34億美元（折合約10.45億港元），僅次於Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk），成為美國第2位最高人工的行政總裁。 

庫克任蘋果CEO 9年並登入億萬富豪榜 仍維持極簡生活

庫克當上蘋果CEO 9年，一直低調處理自己及家人的私生活，多年來傳媒只拍過其加州的獨立屋外貌，但其起居生活卻從未曝光，令外界對其私生活有著強烈興趣。

綜合報道，庫克近年一直居住在加州帕羅奧多（Palo Alto）的獨立屋，是他2010年以190萬美元（折合約1,482萬港元）買下這個面積約2,400平方英尺的居所，據報內有4個睡房及一個小型花園。

一窺庫克「低調」的加州豪宅

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庫克為人謙遜、飲水思源  「金錢對我而言不是動力」

及至2014年，Google Ventures創辦人Bill Maris放售彼鄰庫克的獨立屋，當時獨立屋叫價285萬美元（折合約2,223萬港元），意味不足2,300萬元就可以與掌舵市值2萬億美元的頂級CEO做鄰居。但當然，時至今日獨立屋市值應該更高。

另有傳媒報道，庫克私下極簡主義的生活，例如他使用代步的房車只有一台寶馬（BMW）房車，而非擁有多部名貴房車或極奢華的跑車。他曾經向媒體表示，希望時刻提醒自己來自哪裡，「而將自己放在謙虛的環境可以幫助我做到這一點，金錢並不是我的動力」。

蘋果下周發布會傳iPhone 12 4個型號將分批登場，詳情【下一頁】

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