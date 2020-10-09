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【疫市低價】北角城市花園放盤急增業主爭減價 三房超筍呎價1.38萬元成交 樓價重回18年水平

股樓投資 22:51 2020/10/09

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最近本港疫情持續反覆，部份業主的持貨心態再轉弱。最近北角區老牌大型屋苑城市花園的放盤量大增，屋苑更錄得一宗低於市價10%的三房單位成交，呎價僅13,800元，比不少九龍區屋苑造價還要低。

【業主反價】屯門新晉樓盤入場費平至4百萬以下 遭業主反價 買家仍堅決斥465萬入市，了解按【下一頁


世紀21北山地產營業董事嚴智贇表示，新近錄得北角城市花園成交，單位為4座中層C室，實用面積942平方呎，3房間隔，座向西面，望園景，獲區外換樓客以1,300萬元承接，實用面積呎價13,800元，低市價約一成。嚴智贇透露，原業主持有上述單位作出租用途，由於看淡樓市，因此急於沽出單位，單位未能睇樓，也裝修欠奉，故願意以低於市價10%沽出單位。現時城市花園園景單位成交價約1,400萬至1,600萬元，以上單位成交價大幅低於市價，造價更回到2018年的水平。

 

【低價成交】又一村花圃別墅鮮有放盤 點解呢個單位低市價逾2成放售才成功甩手?，了解按【下一頁


他指出：「以往屋苑質素最低、向北角街景低層3房單位的樓價也要1,300萬元，以上之成交為園景單位，更處於中層，同樣以1,300萬元成交，絕對是超筍價，可算是用C級樓價購入B級質素的單位。」他表示，原業主早於1993年6月以490萬元購入上址自住，持貨27年至今沽貨，賬面上大賺810萬元，單位期內升值近1.7倍，就算以低價沽出單位也獲利甚豐。

嚴智贇又指，現時的疫市下，不少業主看淡後市，沽貨意欲更強，最近城市花園的放盤量大增至80伙，「現時屋苑的情況是『多盤放、樓價沽壓大』，事實上，於早年購入單位的投資者賺夠後走貨十分正常。同時也有不少業主打算換樓，令屋苑放盤量上升。」現時屋苑入場費最低的單位為14座低層向街3房單位，實用面積561平方呎，叫價990萬元。

【上車客入市】海逸豪園2房劈價9%仍企硬千萬成交 業主持貨10年帳面賺1.1倍，了解按【下一頁

 

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記者：陳詠妍


 

北角 放盤 疫情 城市花園

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