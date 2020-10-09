【Kawaii生活百貨@iM網欄】吃大閘蟹的季節又來了

「九月圓臍十月尖，持螯飲酒菊花天」喜歡吃大閘蟹的朋友一定不會陌生，沒錯！又到吃大閘蟹的季節。曾經非常喜歡吃大閘蟹的我，從前到了此季節會十分興奮和期待，前幾年陽澄湖封湖便暫停了一段時間沒有再吃，最近朋友圈又開始看到大閘蟹的打卡照，就知道季節又到了。

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曾經聽過一位天王歌手說，他可以一晚吃十隻大閘蟹，還可以吃完之後「砌返」整隻蟹出來。我每一次都只負責吃，究竟怎樣蒸和正確的吃蟹步驟，我是⋯⋯亂來的。請教一位前輩吃大閘蟹的正確步驟，他這樣分享，首先預備一套工具，包括剪刀、小剔刀等。

首先要清除胃、腸、鰓、心臟等。然後，吃蟹殼內的蟹黃、蟹膏，再將蟹從中剝開，將蟹肉挖出後慢慢品嚐。接着吃蟹腳，這時就須依賴吃蟹工具了，將蟹腳與殼之間兩端剪開，用籤將蟹腳肉剔出來吃。

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吃蟹時，蘸大閘蟹用的薑醋汁也很重要，不過也有人喜歡吃原味不蘸醋汁。吃蟹時飲用溫過的花雕酒，是一個不錯的選擇，有朋友問喝葡萄酒、白酒、洋酒等可以嗎？當然個人喜好也是可以的，因為高品質的配料，可提升您品嚐大閘蟹的樂趣。

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最後，吃完大閘蟹後，當然要來一杯熱薑茶，既可暖胃、袪寒又可消除口腔的腥味，但緊記吃蟹後不要吃柿子，因為會影響胃部引致消化不良和肚瀉。

作者_Kawaii簡介：

節目主持人、經理人，喜愛到處吃、到處買，到處享受、分享生活所有；有平有貴，有著數、有質素。

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