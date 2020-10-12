澳洲幸運採礦發燒友 意外發現值16萬元高純度黃金

澳洲一名採礦發燒友，日前在珀斯的卡爾古利地區採礦時不慎跌倒後，意外發現一顆貌似一片爛葉金塊。經專家鑑定後，證實為95%超高純度黃金。由於十分罕有，該金塊價值高達3萬澳元，即16萬元。由於有收藏家正尋找這類黃金，因此價值隨時高於16萬元。

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當地網友得知消息後，大呼這位採礦者幸運之餘，並引起他們到卡爾古利尋寶的興趣。但有專家提醒，發現黃金僅屬運氣，不應胡亂進入礦坑。

卡爾古利是澳洲主要金礦之一，近年當地大型採礦活動已銷聲匿跡，但專家相信，該區仍蘊藏黃金。

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