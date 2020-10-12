  • 26°C
香港時間 : 20201012日 (一) 05:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

澳洲幸運採礦發燒友 意外發現值16萬元高純度黃金

環球政經 05:11 2020/10/12

分享：

澳洲一名採礦發燒友，日前在珀斯的卡爾古利地區採礦時不慎跌倒後，意外發現一顆貌似一片爛葉金塊。經專家鑑定後，證實為95%超高純度黃金。由於十分罕有，該金塊價值高達3萬澳元，即16萬元。由於有收藏家正尋找這類黃金，因此價值隨時高於16萬元。

傳蘋果在港推iPhone換新計劃 可以半價升級新iPhone  詳情請看[下一頁]

Netflix疫市擴充 倫敦辦公室面積大增2倍  詳情請看[下一頁]

當地網友得知消息後，大呼這位採礦者幸運之餘，並引起他們到卡爾古利尋寶的興趣。但有專家提醒，發現黃金僅屬運氣，不應胡亂進入礦坑。

卡爾古利是澳洲主要金礦之一，近年當地大型採礦活動已銷聲匿跡，但專家相信，該區仍蘊藏黃金。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資己理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 李尚毅

下一篇文章

【新股IPO】第一服務2107今日起招股 入場費6212元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【疫市後遺症】70、80後那些年成長必到之地 疫情重創零售 旺角開店多年品牌紛棄租
【疫市後遺症】70、80後那些年成長必到之地 疫情重創零售 旺角開店多年品牌紛棄租
傳蘋果在港推iPhone換新計劃 可以半價升級新iPhone
傳蘋果在港推iPhone換新計劃 可以半價升級新iPhone
【疫市低價】北角城市花園放盤急增業主爭減價 三房超筍呎價1.38萬元成交 樓價重回18年水平
【疫市低價】北角城市花園放盤急增業主爭減價 三房超筍呎價1.38萬元成交 樓價重回18年水平
【新股IPO】螞蟻招股萬眾期待　教你3招部署抽螞蟻IPO
【新股IPO】螞蟻招股萬眾期待　教你3招部署抽螞蟻IPO
【樓市熱話】網民教路：買大圍站，不如買沙田站　搭過地鐵返工就知點解
【樓市熱話】網民教路：買大圍站，不如買沙田站　搭過地鐵返工就知點解
【欲哭無淚】全是建築期付款出事　日出康城Malibu連錄6宗撻大訂
【欲哭無淚】全是建築期付款出事　日出康城Malibu連錄6宗撻大訂