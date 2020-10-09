滙豐夥數碼港、金融科技初創　舉辦首屆青少年商業比賽

▲ 滙豐夥數碼港等機構，舉辦首屆青少年商業比賽。

滙豐夥數碼港、金融科技初創gini、資訊科技公司

Industrie&Co及香港小童群益會，舉辦首屆滙豐青少年商業比賽，旨在促進學生理財教育。比賽即日起至10月23日接受全港年齡介乎11歲至18歲的中學生報名參與。勝出隊伍將獲得1萬元現金獎及見習機會。

今次的青少年商業比賽，以「『你』想銀行由你創」為比賽主題，從「設計思維」出發，配合可行性研究分析，由零開始設計及規劃未來的理想銀行。滙豐相信，既可激發學生的想像力，亦能夠讓他們更清晰了解金錢及理財的基本概念。

比賽接受全港的中學生參與，每間學校最多派出2支隊伍，每險由2至5名學生組成，並可選擇參與英文或廣東話組別。

勝出隊伍將獲得1萬元現金獎及由滙豐提供的職場見習機會，亞軍及季軍隊伍可分別獲得3000元及2000元現金獎。

比賽即日起接受報名，第一階段的提交構思截止日期為11月13日。

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編輯：趙穎妍