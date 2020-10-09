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【中國經濟】瑞銀﹕8月社會消費品零售增長轉正　料第4季反彈加速

即市財經 22:27 2020/10/09

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中國8月份出口連續6個月超出預期，按年增長加速至9.5%。

瑞銀亞太區投資總監及首席中國經濟學家胡一帆分析，8月份社會消費品零售轉為正增長，零售按年增長0.5%，反映在國內控制疫情和放寬保持社交距離措施後，中國正經歷消費復甦，而此者將成為第四季經濟增長的主要推動力，服務業消費將會加速回升。他預測，2020年下半年經濟按年增速將恢復至5.5%至6%水平。

胡一帆表示，投資和出口轉好，為第二和第三季中國經濟V型反彈提供主要驅動力。8月份出口連續6個月超出預期，按年增長加速至9.5%，預料下半年出口可實現個位數增長。他分析，受惠於出口改善及國內外需求回升，製造業加快復甦，推動固定資產投資，投資復甦擴大到製造業。

據分析指，8月份固定資產投資按年增速從7月的6%至7.6%，累計全年投資按年下降0.3%。對比上半年下跌3.1%，現時全年累計固定資產投資開始回升，追近疫情前水平。

他預料今年通漲達2.5%，低於政府預期的3.5%目標。

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相關文章﹕【十四五規劃】瑞銀首席中國經濟學家汪濤　中國消費規模達12萬億美元

【宏觀中國】食品價格見頂回落　9月CPI或見跌穿2%

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編輯﹕賴奕羚

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