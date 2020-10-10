【一文看清中小企自救有方】逆境下如何轉型網銷・投資新科技・培養人才　新常態下讀懂消費需求【不斷更新】

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企業在疫情下，面對多不勝數的挑戰。雖然政府推出多項資助如保就業計劃、防疫抗疫基金，但企業要自救不但需要錢，還需要了解市場及客戶需求的轉變。大企資源較多，中小企錢、財一向不足，在「新常態」下更易束手無策。
團結就是力量，嘗試集思廣益，為中小企帶來科技應用、在家工作、數碼轉型、網上銷售、社交平台推廣，甚至是做好社會責任的貼士。
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責任編輯：梁巧恩