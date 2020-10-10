【一文看清中小企自救有方】逆境下如何轉型網銷・投資新科技・培養人才　新常態下讀懂消費需求【不斷更新】

企業在疫情下，面對多不勝數的挑戰。雖然政府推出多項資助如保就業計劃、防疫抗疫基金，但企業要自救不但需要錢，還需要了解市場及客戶需求的轉變。大企資源較多，中小企錢、財一向不足，在「新常態」下更易束手無策。



團結就是力量，嘗試集思廣益，為中小企帶來科技應用、在家工作、數碼轉型、網上銷售、社交平台推廣，甚至是做好社會責任的貼士。



善用科技

【中小企教室】無紙化節約資源 有咩免費線上工具幫手處理？

【中小企教室】轉型「網購」平台 制定目標選好合適工具

【中小企教室】如何增加網站流量？eDM、SEO等招數大曬冷

【中小企教室】居家工作5大秘訣 維繫「work life balance」

【中小企教室】開發商用、電子商務App 專家：改善UX設計整頓產品

【中小企教室】Dropbox新功能登場 增密碼管理及安全檔案庫

【中小企教室】免費遠端桌面App 邊款最好用？

【中小企教室】在家工作都可妥善溝通 邊款雲端硬碟服務最適合？

【中小企教室】HKIRC推免費服務 10分鐘建立專屬網站

【中小企教室】3大職場必備Chrome擴充功能 助你提升工作效率

【中小企教室】BlueJeans視像新功能 虛擬背景＋智能文字記錄

【中小企教室】移動工作 遙控打印夠靈活惟需注意安全

【中小企教室】微軟新增快捷共享功能 如何在OneDrive中啟用？

【中小企教室】筆記App排序整理 多元化編輯

【中小企教室】網店收款送貨不簡單 選錯途徑除時賺變蝕



【中小企教室】Zoom以外三個軟件藏私隱風險 該如何保障自己？

【中小企教室】數據加密入門有何選擇？

【中小企教室】一分鐘申請Instagram商業帳號教學

【中小企教室】如何加快做簡報 提升吸引力？

【中小企教室】WhatsApp Business懶人包 免費整理、快速回覆

【中小企教室】免費/付費VPN推介 用哪間比較好？

【中小企教室】Facebook推Messenger Rooms 一文看清如何使用

【中小企教室】Zoom以外三個軟件藏私隱風險 該如何保障自己？

【中小企教室】一文學識如何使用Microsoft Teams

【中小企教室】Canon相機變Ｗebcam！新軟件+USB簡單幾步升級（附下載連結）

【中小企教室】製作Google Form懶人包 簡單幾步製考卷、報名表！

開拓業務

【中小企教室】亞馬遜新平台推虛擬體驗 助中小企拓國際市場



【中小企教室】資深品牌老手：跨市場研究 設計有意義方案

【中小企教室】超市產品款式多 品牌不能「食老本」如何突圍而出？

【中小企教室】專家指清盤潮將持續至明年底 教企業避免清盤危機

【中小企教室】哪款數據分析軟件最常用？一文看清改善業績好幫手



【中小企教室】適應遙距工作 成為企業IT核心策略



【中小企教室】新手開網店 狂花錢賣廣告必能吸引客戶？

【中小企教室】航班恢復就立刻派員工出差？ 專家：先評估風險

【中小企教室】免費做推廣 教你輕鬆使用IG「支持中小企」新功能

【中小企教室】產品資料準備足 最快10分鐘可開網店

吸新客戶

【中小企教室】5大免費網頁製作平台 網上吸客無難度

【中小企教室】IG、FB直播宣傳 營銷策略、事前準備懶人包

責任編輯：梁巧恩