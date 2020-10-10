【中小企教室】轉型創新綫上平台　如何掌握數碼營銷宣傳新趨勢？

▲ 從事傳統業務出身的徐天佑（Vincent）在2018年第三度創業，團隊投入近200萬元設立共享空間預訂平台WOOM，當中有何策略轉型以及如何掌握數碼營銷宣傳的新趨勢？

隨着近年的共享工作空間及服務式辦公室熱潮出現，令短租平台大行其道，從事傳統業務出身、今年37歲的徐天佑（Vincent）在2018年第三度創業，與團隊投入近200萬元設立共享空間預訂平台WOOM。而在這兩年創業路上，團隊投入近200萬元創業資金成本中，有8成都投放在數碼營銷、宣傳方面。當中有何策略轉型以及如何掌握數碼營銷宣傳的新趨勢？

Vincent分享指，過去曾經營GIA證書鑽石直銷、紅酒櫃品牌代理的生意期間，常常需在酒店、商務中心租用meeting room（會議室）進行商務活動，當時一定要「用簿仔、人手、打電話或到現場填form、俾訂金才可以完成整個預訂流程」，已覺得十分費時，故想萌生到為創立該共享空間預訂平台，為業界提供方案解決痛點。

他分享指，由於從事傳統業務轉型並不容易，一路走來都藉着過往參與不同的商會及數碼港初創的人脈網絡「取經」，以及外判graphic design、branding工作予合適的Freelancer，幫助其初創「走少啲冤枉路」。

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社交平台宣傳應用程式增下載量

現時團隊僅有他與負責市場營銷工作的太太、另外兩名從事程式開發的中學同學共4人。他分享，團隊有8成的資金成本都投放在數碼營銷、宣傳方面：

例如在搜尋引擎優化（SEO）方案、投放廣告等上都需要花費時間研究。而近日在社交媒體上加大其酒店日租工作間服務宣傳。因為好多人都未必知道有日租優惠，今年8月開始在Facebook做多了推廣後，該應用程式至今維持平均每日有100次下載。

申請D-Biz 獲批資助4.7萬

該團隊早前申請了港府「遙距營商計劃」（D-Biz）並獲得4.7萬元的資助，他表示未來亦會繼續將資金投入社交平台宣傳。他解釋，由於在社交媒體的宣傳策略收效，近期多了不同的客人查詢，「客路唔同咗、廣咗」。

由早期多為IT公司的預訂查詢，到現時增加了中小企、想收縮規模又未物色到合適地方的貿易公司、Freelancer等想短租、日租的預訂查詢。

此外，他指初創的人力、資金成本有限，想要在市場上以低成本開拓知名度，就要靠對時事、網絡言論的觸覺，適時發布「抽水post」。他分享日前的出post的例子指，分享對林作不費一分一毫的出位宣傳策略的看法，就是為了吸引平台的目標客群如保險經紀的關注；以及借分享對自稱創業家及銷售專家的「Brian車」的宣傳手法，引起共鳴與關注。

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記者：張寶燕