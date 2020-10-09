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【美股戰報】德銀予Tesla 500元目標價　應趁近期股價疫弱入貨

股樓投資 21:09 2020/10/09

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德意志銀行分析師Emmanuel Rosner將特斯拉（美：TSLA）第三季營收預期由82億美元上調至85億美元，並認為交付量將超過其預期，並將Tesla的評級上調至「買入」，並建議投資者趁近期股價疲弱時，適度加倉Tesla。

Rosne表示，市場對電池日的期望值過高，但在他看來，特斯拉已展示了其技術，特別是成本方面發展，有助擴大其領先優勢。

【美股分析】紓困政策遙遙無期　摩根大通籲增持現金  【下一頁

Rosne給予特斯拉「買入」評級，目標價500美元。不過其他華爾街的分析師，則對Tesla睇法更為謹慎。在過去三個月裡，6名分析師給予「買入」評級，14名分析師給予「持有」評級，10名分析師給予「賣出」評級，平均目標價為316.69美元。

 

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