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【樓市熱話】網民教路：買大圍站，不如買沙田站　搭過地鐵返工就知點解

股樓投資 21:11 2020/10/09

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新世界（00017）大圍站上蓋「柏傲莊」公布首張價單，涉及180伙單位，以最高折扣計，入場費僅約628.9萬元，速成市場焦點。新世界發展營業及市務部總監黃浩賢強調，項目挾屯馬綫通車及東鐵綫雙綫優勢，而且設有大型商場，故對銷情有信心。事實上，不少代理都以交通作賣點，積極推銷「柏傲莊」。

【柏傲莊價單】大圍站上蓋「柏傲莊」最平630萬　投資自住首選？（附一至三房入場價）【下一頁

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【示範單位】柏傲莊I三房單位　間隔好使好用?【下一頁

【示範單位】柏傲莊I兩房單位　間隔四正實用？下一頁

不過，有網民在討論區發帖指：「住轉車大站上蓋一定係最方便，不過迫餐懵、等超過兩班車係必然既事，大圍站內現況係人流極多，人流不是單一方向行，而是四方八面亂走，經常碰撞，金鐘也是如此，如果怕左呢d環境，移一個站住，情況就會好好多，如沙田站（避開大圍人潮），旺角東站（避開九龍塘同紅磡人潮），灣仔站（站開金鐘站人潮）。」 

該網民又指：「沙巿中環境比大圍巿中好太多了，優美綠化環境、康文設施、七個商場連網上蓋住宅，從來未見過有人出入拎傘，爭論無謂，身體力行去兩個地方行下最實際。」 

網民反應： 

初XX在

沙田已經過氣，不值一提。樓齡、外型、會所、樓底、露台、住人質素⋯⋯輸晒 

天XXX

沙田係大叔級數，樓宇開始有風濕骨痛症狀

十XX辣

大圍果個係正上蓋，沙田邊個屋苑係有正上蓋? 

toXXXXXX 

大家都知沙田好，問題係所有屋苑既樓齡都好舊 

冬XXXX

開左屯馬同沙中， 大圍一定比沙田方便，屯馬都可以直通紅磡，使鬼排隊等東鐵咩 

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撰文 : 黃卓賢

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