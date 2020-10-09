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【金價升浪】中港黃金走私案增9月份6單 兩地差價每公斤4萬元

環球政經 21:17 2020/10/09

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2011年金價大升,內地大媽來港搶買飾金，成經典畫面。今年金價再度回勇，由5月時大約每安士1700元美金升，至今升至1900美元，中間更層一度升破2000美元，過2011年的每安士1920美元歷史高位。疫情拖累全球經濟下滑，各央行大印銀錢及維持低息，作為避險及保值的黃金，巿場預測金價還有上升空間。

【黃金價格】紓困政策遙遙無期　摩根大通籲增持現金【下一頁

【黃金價格】瑞銀唱好黃金　料金價明年升至2100美元【下一頁

金價攀升，走私黃金案件上升。香港單在9月破獲6宗走私黃金案件，不過是由內地走私黃金來香港。海關指由於現時內地及香港金價每公斤相差逾４萬港元，有人將金由內地運返香港賺中間豐厚差價，亦不排除有內地人透過中間人將黃金運到香港出售套現，後面或涉及集團操縱。香港海關9月破獲的6宗走私金案件，涉及黃金數量由9至71公斤，最大涉款的一宗達3500萬港元，全部涉及中港貨車司機，這批司機各出奇謀走私，包括將每塊一公斤的黃金放入特製腰封、 用膠紙把黃金綁在大腿上、 將黃金放褲袋及將黃金藏在貨車暗格。根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款二百萬元及監禁七年。

 

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責任編輯：鄭靜珊

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