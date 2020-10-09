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【人民幣】專家料人幣升勢未完 今年或試衝6.6高位

即市財經 21:08 2020/10/09

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人民幣在8天長假後復市，今天衝上6.7135，星展專家料年底前或再試6.6新高。

人民幣在長假復市後表現神勇，逢關破關，在岸價兌美元升穿6.72，在亞洲時段收報6.7135，升971點子，為逾15年來最勁。而反映境外市場的離岸價，更一口氣衝破6.7，一度高見6.6957。

不過，有專家仍料人民幣年底前或有機會下試7算關，見7.02。業界強調絕非看淡，只是基於美國大選仍充滿暗湧，熱錢游資或再湧入美元避險，累及非美貨幣捱沽，惟長遠仍看好人幣前景。此外，星展專家預計，年底前在岸價或再試6.6新高。

渣打：兩風險困擾  不排除下試7算

渣打中國宏觀策略部主管劉潔暫未更改今年底在岸價7.02的目標價，她強調絕非看淡人幣，只是因應美國大選倒數，只餘下不足一個月，料市場變數甚多，遂暫未修訂最新預測。

緃使劉潔預料人幣再下試7算的機會不太大，但暫未能完全抺殺此可能性，主要備受兩大風險所困擾，包括︰

（1）選情告急的特朗普冀力挽頹勢，更要猛打中國牌，令中美博奕升級；

（2）作風強硬的特朗普就算落後，相信暫仍拒認輸，或揚言郵寄選票無效等，令大選結果遲遲未公布，可能延至明年1月20日總統就職禮才平抑風波。期間全球投資市場唯恐又再劇震，避險資金或急往美元逃難，間接禍及包括人民幣等非美貨幣短暫受壓。

唯其如此，現市況暫仍以拜登選情看漲，令中美爭拗稍降溫。劉潔認為，未來4至5周，乃投資市場的最危險時期，備受美國大選牽引，料在岸價暫約於6.7至6.85上落；及至大選明朗化，明年上半年料可重上6.4至6.5高位。

中美博奕倘降溫  外資料湧內地債

劉潔補充，現市況外資甚審慎，暫未敢大舉流入內地股債，靜觀變數；但當明年兩大國的角力急降溫，料外資加速湧入內地債市，吸資約1萬億至1.2萬億元（人民幣，下同），尤其是富時指數明年起把內地債市納入旗下「世界國債指數」。

大摩曾料上述舉措吸資約600億至900億美元，相當於每月流入約30億至45億美元。早前高盛更料長遠吸金1,400億美元。

而在岸價於9月底在亞洲收盤報6.8106，晚間收報6.799，今年以來累升2.5%；如以第三季急漲3.8%計，乃12年以來最大季度升幅。

另一方面，綜觀多家業界對人民幣的最新預估，今年最牛目標已上調至6.6，明年底最進取更是6.3。1年期人民幣定期存款息率兩厘選擇甚多，令滙息總回報可觀。

若不計較極端的估計，業界普遍料今年在岸價約於6.7至6.8橫行，明年阻力位暫約為6.6。

以下是專家論及今年底在岸價目標價︰

●6.6︰外電指總部設在倫敦的研究機構凱投宏觀經濟（Capital Economics），料在岸價兌美元於今年底衝上6.6；

●6.65︰星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享今天（10月9日）預計，人幣由現時至年底的高低位為6.6至6.8，年底見6.65；

●6.7︰滙豐、澳新銀行、華僑永亨銀行經濟師李若凡、ING銀行大中華首席經濟師彭藹嬈、及東方匯理銀行環球金融市場部新興市場策略師張敬勤齊料6.7；

●6.75︰中國光大銀行香港分行資金業務聯席主管顏劍文及東亞銀行 （00023） 高級外匯市場策略師葉澤恆料6.75；

●6.8︰上商研究部主管林俊泓料6.8。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧預計，3個月在岸價兌美元的目標為6.8，未來半年至1年則為6.75，長綫目標預測6.5；

●6.85︰摩根大通及瑞穗銀行亞洲首席策略師張建泰齊料為6.85；

●6.9︰樂天證券（Rakuten Securities）香港銷售總監陳欣料約為6.8至6.9水平；

明年底在岸價  最進取看6.3

那邊廂，放眼更長綫，業界對明年底在岸價預測暫不太多，9位業界人士中，最進取是凱投經濟（Capital Economics）的6.3，高盛及東方匯理齊料6.5；光大銀行顏劍文、澳新銀行及滙豐皆料6.6；ING銀行為6.73；而花旗黃栢寧預期6.75，星展香港高級經濟師周洪禮的最新預估為6.87。

另外，渣打香港財富管理投資顧問董事趙海珠昨於記者會上表示，美元9月雖有反彈，但首三季的跌幅為多種主要貨幣中最大，受疫情等影響，相信美元已展開結構性及周期性跌勢，未來12個月美元或跌7%。美元疲弱，料人民幣可受惠，估計未來6至12個月或反彈至6.71水平。

記者：曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

欄名 : 人民幣

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