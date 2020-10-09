【銀行投訴】金管局9月接獲216宗投訴　宗數較去年同期增5成

▲ 單計9月份，金管局接獲216宗銀行投訴個案，其中9成與銀行服務有關。

金管局公布9月份處理銀行投訴資料。單計9月份，金管局接獲共216宗銀行投訴，當中18宗涉及銀行操守問題，餘下的198宗則牽涉銀行服務質素及商業糾紛等銀行服務問題。

9月單月完成處理210宗個案，目前仍有615宗投訴仍在處理中，當中約78%與銀行服務有關。

若與去年同期計，9月份接獲的投訴個案按年升52%，而截至去年9月底仍在進行調查的個案宗數亦較去年的388宗大增至今年的615字。

金管局「神秘顧客」調查銀行銷售方式 普遍合符規則

此外，金管局上周（9月30日）發表早前對20間零售銀行進行的「神秘顧客」結果，調查銀行推銷投資及保險產品時的銷售方式。調查共覆蓋20間銀行的351間分行，收集共352份結果。

調查結果顯示，銀行銷售投資產品時普遍都有跟足指引，但部分銀行在推銷保險產品時，在「了解你的客戶」程序、合適評估及產品特點與風險披露就有改善空間，並已經促請相關銀行跟進改善，金管局將持續監察銀行銷售方式。

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