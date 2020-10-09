  • 26°C
香港時間 : 20201009日 (五) 21:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股追蹤】藝人謝霆鋒入市　認購自己代言品牌公司500萬股

股樓投資 20:46 2020/10/09

分享：

體育用品股特步國際(01368)公布，獲該公司品牌代言人謝霆鋒，以每股2.48元認購500萬股，涉資約1240萬元。

【股市熱話】網民重倉舊經濟股 50萬本金蝕近半　嘆「人地買新經濟賺到笑」（附專家最新建議）  詳情請按：【見下頁

【異動股】香港金融遭洗倉 半日蒸發八成股價   詳情請按：【見下頁

有關股份佔該公司經擴大後股本約0.2%，每股認購價較該公司今日收市價2.51元，折讓約1.2%。

該公司計劃將認購事項所得款項淨額用作開發集團的產品。

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【https://imoney.hket.com/im/subscription

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

上一篇文章

【美股戰報】德銀予Tesla 500元目標價　應趁近期股價疫弱入貨

下一篇文章

【新股IPO】雲頂新耀1952首日掛升逾32% 一手帳面賺8875元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【大行點睇】摩通首予呢隻股「增持」評級　認為其今年股息率可高達10厘
【大行點睇】摩通首予呢隻股「增持」評級　認為其今年股息率可高達10厘
【室內設計】90後準新人裝修400呎屋不用25萬元　以綠調打造舒適的家
【室內設計】90後準新人裝修400呎屋不用25萬元　以綠調打造舒適的家
【示範單位】柏傲莊I兩房單位　間隔四正實用？
【示範單位】柏傲莊I兩房單位　間隔四正實用？
【樓市熱話】高層望海景觀更震撼？　網民：杏花村低層最震撼！
【樓市熱話】高層望海景觀更震撼？　網民：杏花村低層最震撼！
【樓市熱話】住正屋苑中間望對面樓景　網民：好辛苦好想換樓！
【樓市熱話】住正屋苑中間望對面樓景　網民：好辛苦好想換樓！
【居住問題】家姐出首期兼供樓 同住「細佬」要求單位加名 姐弟情斷？
【居住問題】家姐出首期兼供樓 同住「細佬」要求單位加名 姐弟情斷？