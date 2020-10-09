【港股追蹤】藝人謝霆鋒入市　認購自己代言品牌公司500萬股

體育用品股特步國際(01368)公布，獲該公司品牌代言人謝霆鋒，以每股2.48元認購500萬股，涉資約1240萬元。

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有關股份佔該公司經擴大後股本約0.2%，每股認購價較該公司今日收市價2.51元，折讓約1.2%。

該公司計劃將認購事項所得款項淨額用作開發集團的產品。

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