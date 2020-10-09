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【本地初創】本地獨角獸初創物流公司Lalamove進軍美國市場

即市財經 21:19 2020/10/09

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Lalamove 為少數香港晉身獨角獸行列的初創企業之一，估值超過10億水平。

本地初創物流公司Lalamove （貨拉拉） 在公司成立7年後，今月起正式進軍美國市場。Lalamove在中國、東南亞及拉丁美洲均提供物流服務。Lalamove表示，新冠疫情使美國人大多數留在家中，擴大市場對物流運輸服務的需求。Lalamove 計劃先在美國達拉斯/禾夫堡開始提供服務，隨後計劃把業務拓展到芝加哥和休斯頓等大城市。

Lalamove 為少數香港晉身獨角獸行列的初創企業之一，估值超過10億元水平，其經營模式主要為當地提供本地化服務。在中國，Lalamove主要提供貨車隊伍運送貨物，而在東南亞地區中，Lalamove主要為餐廳提供外賣速遞服務。在美國，Lalamove將會24小時提供轎車、運動型多用途車（SUV）和輕運貨車等服務，價格為每宗交易8.9美元起（約港幣70元）。

相關文章﹕【網購商機】Lalamove零售批發印刷客戶　6月物流總單量逾倍增

【外賣商機】外送平台收費貴　餐廳正研自家網站及Lalamove送餐

【新冠肺炎】市民疫情下減少外出　GOGOVAN推速遞服務自救

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編輯﹕賴奕羚

北美市場 服務 餐廳 芝加哥 外賣 運輸 美國 香港經濟日報

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