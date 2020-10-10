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【中小企教室】共享空間預訂平台創辦人：夥酒店業應變　推「Work From Room」日租轉危為機

科技 17:00 2020/10/10

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本地共享空間預訂初創WOOM近日推出Work From Room日租酒店，在疫市中求生。

在新冠肺炎的新常態下，各地封關、旅遊業生意慘淡之餘，更令專攻商務市場的本地共享空間預訂初創WOOM，一度面臨經營困境。其創辦人徐天佑（Vincent）分享自身經歷，指自己由從舊經濟出身，曾經營GIA證書鑽石直銷、紅酒櫃品牌代理的生意，惟見近年的共享工作空間及服務式辦公室熱潮出現，就決定以35歲之齡，在2018年第三度創業，加入市場分一杯羹。

怎料疫情來襲，令本在香港會議展覽中心舉行的多場活動及展覽停辦，外國展商、商務旅客歸零。Vincent指，業務原本主攻海外商務客預訂共享空間的需要，以及依靠在展覽期間，與貿發局合作推出電子優惠券推廣、開拓客源。

結果公司在會議室方面的預訂生意急跌至少9成，流動辦公桌（Hot desk）預訂則下跌6至7成，須與團隊必須設法應變。

    點擊圖片放大

所以我們早前借鑑Staycation營運策略，推出「Work From Room」酒店日租工作間服務作應變，成功轉危為機。

短短1個月 與20多間酒店協議

他得悉當時酒店市道亦十分慘淡，於是從以往參與不同商會的人脈網絡中，聯絡各商務酒店的代表，了解其不同的需求「摸熟條路」，洽談關於Work From Room酒店日租工作間服務的計劃，以吸引新客源如保險經紀、律師租用。

共享空間預訂初創WOOM創辦人徐天佑（Vincent）早前借鑑店業的Staycation策略，推出酒店日租工作間服務，將生意轉危為機。（陳永康攝）

該公司由今年8月開始與酒店業開展談洽，在短短一個月已成功與20多間酒店簽訂協議，將預訂業務拓展至酒店市場。

反應好理想，因為當時酒店業都等住救命，加上好多WFH（在家工作）的人士都面對缺乏工作空間的問題。

事實上，是次推出Work From Room日租酒店的契機，除了是Vincent有見酒店業需要疫市求生，亦是由於他在疫情下WFH期間的個人經歷，以及在聆聽相熟的酒店業界人士大吐行業苦況後所促成。

年初開始在家辦公後，他與客戶將所有的綫下活動、談話、會議等都轉到綫上進行。不過，由於家中分別有3歲及5歲的小孩：「每次開Call（視像會議）他們也會跳脫的出現在鏡頭前找爸爸，永遠都開不到一個完整的視像會議，亦難以在家中找到寧靜的地方。」

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疫下新常態商機 屬可持續業務

一次到酒店參與社團的例行聚會，與業界人士傾談後，萌生Work From Room，利用酒店的空置房間作個人工作空間，也是一個可行做法，開始聯絡不同商務酒店。

他又認為，酒店日租工作間將是未來的疫下新常態商機，並且是一個可持續的長期業務，還計劃藉着大灣區人士的工作需求，構思不同的合作協議方案。雖然，今年一度有10多間合作的共享空間結業，但本地的中小企、初創等對共享工作空間的仍有需求，日前再與另外的新創共享空間合作，仍能維持提供約50個共享空間的選擇。

【中小企教室】亞馬遜新平台推虛擬體驗　助中小企拓國際市場

記者：張寶燕

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