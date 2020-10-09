【iPhone年年換新？】蘋果香港註冊「iPhone for Life」商標 估計為Upgrade換新機計劃

▲ 綜合外媒最新發現，蘋果早前在香港註冊「iPhone for Life」的商標，估計為 iPhone Upgrade Program 在香港地區採用的名稱！

蘋果（Apple）早已於美國、中國兩地推出「iPhone 年年換新計劃」（iPhone Upgrade Program ），惟香港的果迷就仍然未能享受此Upgrade新iPhone的計劃。不過綜合外媒最新發現，蘋果早前在香港註冊「iPhone for Life」的商標，估計為 iPhone Upgrade Program 在香港地區採用的名稱！



外媒報道指，蘋果今年 4 月在本港申請「iPhone for Life」的商標專利，編號為 305380876，說明其包含零售通路服務等的 35 類項目，以及包含金融相關的 36 類項目。而外界預料，該名稱其實為 iPhone 年年換新計劃。

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該iPhone 年年換新計劃是2015 年在美國推出的一個升級換購新iPhone項目，只要在實體 Apple Store 買新 iPhone 時，加購 AppleCare+，就可以在買入手機後的第 10 個月起到第 13 個月末，以原設備零售價格50%的折抵優惠升級換購新iPhone。隨後再於發布iPhone 7及iPhone 7 Plus之際，在中國市場推出。

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責任編輯：張寶燕