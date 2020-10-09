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俄羅斯海域懷疑遭有毒物質污染 海灘現大量海洋生物屍體

環球政經 20:07 2020/10/09

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俄羅斯遠東海域懷疑遭有毒物質污染，釀成生態災難。俄羅斯當局經調查後，發現海水的有毒化學物高於正常水平，相信是有毒物質洩漏。

【新冠疫苗】普京：俄羅斯國防部幾乎全部司令已接種疫苗下一頁

俄羅斯遠東堪察加半島 (Kamchatka Penisula) 一個海灘，早於9月已經有人發現衝上岸的海水呈灰黃色，表面亦有濃厚的乳白色泡沫，空氣瀰漫著強烈臭味。往後更有大量八爪魚和貝殼類生物屍體被沖上岸。除此之外，在附近海域潛水勘探的攝影師，在考察後視網膜亦出現灼傷情況。

西伯利亞凍土層融化 發現冰河時期完整洞熊屍骸下一頁

俄羅斯自然資源與生態部初時曾否認有關海域出現污染問題，指海水顏色和氣味正常，並無記錄到有異常情況。但其後網上大量影片指出問題，最終俄羅斯聯邦偵查委員會展開刑事調查，確認9月初至近日，半島海灘湧現海洋生物屍體。

初步檢測發現，海水中有毒化學物苯酚比正常水平高2.5倍，石油含量亦高出3.6倍，將會徹查污染源頭，有當地官員披露，鄰近地區有化工廢料廠遭受破壞，該廠儲存了包括農藥在內的 100 噸以上有毒物質。

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撰文 : 林展鋒

俄羅斯 石油 海灘 災難 污染

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