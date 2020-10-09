【買樓理財】元朗溱柏272呎　7年升值近六成　半新盤愈細愈好炒？

樓市交投氣氛好轉，半新盤業主趁機出貨。值得留意的是，大賺離場的住住是投資開放式單位的投資客。中原王勤學說，元朗溱柏9座中層H室，實用面積272平方呎，原叫價438萬元，終減價23萬元，以415萬元易手，實用呎價15,257元，買家為上車客。資料顯示，原業主於2013年9月，以263.5萬元購入上述單位，現帳面賺151.5萬元，短短7年，單位升值近六成。

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以上述單位為例，成交價415萬元，承造九成按揭，首期只需41.5萬元，若分30年還，利率2.5厘計，每月供款14,758元，壓力測試的最低每月入息要求則約35,345元。

事實上，這類開放式單位叫價平，向來不乏上車客支持，惟投資時也要小心，皆因此類單位造價各走極端。以西營盤翰林峰為例，地點遠比元朗溱柏方便，惟近期卻錄蝕讓成交。

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市場消息指，翰林峰2座高層C室，實用面積225平方呎，開放式間隔，原叫價610萬元放盤，近日減價20萬，以590萬易手，實用呎價26,222元，屬於市價水平。資料顯示，原業主於2017年5月，以639萬元購入單位，現帳面蝕49萬元。值得留意的是，上述單位以市價易手，但仍要蝕讓，即代表物業貶值，樓價跑輸大市，其一原因或與定價有關，皆因業主當年購入價高，要639萬元，而此價位足夠購買較大面積單位。

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