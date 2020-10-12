  • 26°C
香港時間 : 20201012日 (一) 08:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【育兒精明消費@iM網欄】10月懷胎苦不堪言 產後坐月要注意

名人薈萃 07:27 2020/10/12

分享：

【前文提要：10月懷胎苦不堪言　孕期和產後如何滋補?

4. 產後束腹帶
        剖腹產的媽媽們，腹部的傷口會疼，有動作拉扯到的時候更是疼痛萬分。特別是咳嗽或咳痰，相當容易牽扯到傷口，所以在生產完，麻醉醒來後，就可以使用束腹帶，之後才下床活動。束腹帶可以固定傷口減緩疼痛感，順利把痰咳清以縮短恢復的時間，也可以避免活動時腹直肌一直往外擴，造成傷口疼痛或牽扯，有利於傷口癒合。
        順產的媽媽們傷口主要集中在外陰部。懷孕和生產的過程，會使骨盆及骨盆肌肉群、韌帶受到壓迫、拉扯。在骨盆關節、筋膜、韌帶回復彈性張力前，產婦容易有下墜感。束腹帶就可以減緩產後腹部的下墜感。
        額外的一個好處是，使用束腹帶時進食，會容易感覺腹脹而停下，飲食上有所節制，也比較容易瘦下來。

5. 紮肚
        那近年盛行的紮肚是什麼，用完束腹帶還要紮肚嗎？
        紮肚是透過特定的精油和按摩手法促進血氣運行及排出肚風，子宮加速回復到正常體積，令其他器官壓力減低；修復腹直肌，收緊腹部肌肉及收細盤骨，讓受擠壓又空盪在腹部的內臟重回原位。
        凳凳媽是推薦媽媽們紮肚的，但一定要留意開始紮肚的時間，並且量力而行，感覺不舒服或太緊一定不要強忍，持序漸進才不會弄傷自己。
        順產的媽媽們建議產後3個月才開始紮肚，讓產後的身體有足夠的時間恢復和調理。剖腹產最好在5-6個月後，待傷口康復、沒有發炎跡象、沒有分泌物、媽媽亦不再覺得疼痛了，才開始紮肚。

6. 薑皮煲水
        產後的身體是最虛弱的，所以在中國傳統上，坐月子就是要補虛健體，幫身體做大調整。傳統中醫上都認同月子做不好會影響健康，日後容易頭暈頭痛、筋骨關節痛，也容易有腎虛脾虛等不同問題。
        所以產後的媽媽們，如果要認真做好月子，除了注意飲食之外，日常亦有很多宜忌，而生活用水就不宜使用未經煮沸的凍水沖涼、洗頭、抹身、甚至洗手。
        因為產後皮膚上的毛孔和骨縫都會張開，身體血氣兩虛， 如果用生水冷水，寒氣就會入侵體內，若不小心吹到風或冷氣受了風寒就更麻煩了，而風寒滯留在產後鬆弛的脛骨、肌肉及關節中，氣血凝滯，就會很容易出現痠酸疼痛的現象。
        坐月子期間的生活用水可以買薑皮煲水，煲開的就是熟水，熟薑水就可以洗手、洗頭、洗澡或抹身。薑皮水不但散寒、活血和防風，更可以發汗祛風。那生活上到底如何操作呢？凳凳媽就介紹一下自己當年使用薑水的方法和心得。
        首先，永遠保持暖水壺有一大瓶煲好的薑水。起床梳洗的時候，凳凳媽會倒一大勺薑水放在洗手台備用。在熱水自來水下洗手洗臉，是的，這是生水，然後雙手泡一會兒準備好的熱薑水，再用手將薑水輕拍到臉上。記得刷牙要用喝的暖水，否則要用薑水漱口應該會很辣嘴。
        為了更好的防風驅寒，凳凳媽選用了「HEIDI'S Wild Ginger shampoo & body wash」做為洗手液和沐浴露。其實它也一直是凳凳媽月經期指定的淋浴產品。
        要準備洗頭洗澡，就要提前半小時把熱薑水倒在大澡盆裡待降溫至合適的溫度。然後凳凳媽還是會用淋浴的熱生水來洗頭洗澡，洗髮精和護髮素選了台灣的「薑心比心」。也是一樣的，洗完就站進薑水大澡盆，把腳先泡一會兒，再用水少把薑水從頭到腳淋遍全身。

講究的還可以加艾葉和桂枝，防風功效會更好。艾葉有溫經止血、散寒止痛、祛濕之癢之效：桂枝有發汗解肌、溫經通脈、助陽化氣、散寒止痛、調節血液循環、抗菌抗炎止痛之效。
煲好的薑水是黃啡色的，沖洗過的皮膚也會略帶顏色；薑水因為辛辣，體感溫度會略高，建議要先洗手習慣一下溫度和辛辣感。如果不喜歡薑的朋友，可以完全改用新鮮香茅煲水用，當然成本會高很多。

 

新手媽媽們一定要忍住，乖乖做好月子，只有養好身體，才可以長久照顧好寶寶。要身體好、精神好，情緒也好，才是整體的健康。

作者_凳凳媽（曹露佳）簡介：

幾年前加入新手媽媽的行列，人生新的體驗、新的課題，從零開始學習摸索。一路走來，有很多簡潔的指引和精明的消費方法想和大家分享。

更多育兒精明消費@凳凳媽（曹露佳）的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 凳凳媽（曹露佳）

欄名 : 育兒精明消費

最新專欄文章 更多

【育兒精明消費@iM網欄】10月懷胎苦不堪言　孕期和產後如何滋補?
2020/09/28
【育兒精明消費@iM網欄】10月懷胎苦不堪言　孕期和產後如何滋補?
【育兒精明消費@iM網欄】為了寶寶 嬰兒需不需要枕頭？
2020/09/11
【育兒精明消費@iM網欄】為了寶寶 嬰兒需不需要枕頭？
【育兒精明消費@iM網欄】錯過BB展？唔怕！ 教你揀育嬰產品
2020/08/31
【育兒精明消費@iM網欄】錯過BB展？唔怕！ 教你揀育嬰產品
【育兒精明消費@iM網欄】為BB出世做足準備　受孕後期
2020/08/14
【育兒精明消費@iM網欄】為BB出世做足準備　受孕後期
【育兒精明消費@iM網欄】受孕中期較舒適？　中期注意事項
2020/08/03
【育兒精明消費@iM網欄】受孕中期較舒適？　中期注意事項

上一篇文章

【一號風球】天文台下午稍後至黃昏或考慮掛3號 預計明後兩天狂風雷暴

下一篇文章

【Good Food,Good Mood@iM網欄】味覺巡迴亞洲之旅 The Chinese Library高CP值晚餐
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【疫市低價】北角城市花園放盤急增業主爭減價 三房超筍呎價1.38萬元成交 樓價重回18年水平
【疫市低價】北角城市花園放盤急增業主爭減價 三房超筍呎價1.38萬元成交 樓價重回18年水平
【疫市後遺症】70、80後那些年成長必到之地 疫情重創零售 旺角開店多年品牌紛棄租
【疫市後遺症】70、80後那些年成長必到之地 疫情重創零售 旺角開店多年品牌紛棄租
【欲哭無淚】全是建築期付款出事　日出康城Malibu連錄6宗撻大訂
【欲哭無淚】全是建築期付款出事　日出康城Malibu連錄6宗撻大訂
【新股IPO】螞蟻招股萬眾期待　教你3招部署抽螞蟻IPO
【新股IPO】螞蟻招股萬眾期待　教你3招部署抽螞蟻IPO
【樓市熱話】網民教路：買大圍站，不如買沙田站　搭過地鐵返工就知點解
【樓市熱話】網民教路：買大圍站，不如買沙田站　搭過地鐵返工就知點解
傳蘋果在港推iPhone換新計劃 可以半價升級新iPhone
傳蘋果在港推iPhone換新計劃 可以半價升級新iPhone