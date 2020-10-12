【育兒精明消費@iM網欄】10月懷胎苦不堪言 產後坐月要注意

【前文提要：10月懷胎苦不堪言 孕期和產後如何滋補?】



4. 產後束腹帶

剖腹產的媽媽們，腹部的傷口會疼，有動作拉扯到的時候更是疼痛萬分。特別是咳嗽或咳痰，相當容易牽扯到傷口，所以在生產完，麻醉醒來後，就可以使用束腹帶，之後才下床活動。束腹帶可以固定傷口減緩疼痛感，順利把痰咳清以縮短恢復的時間，也可以避免活動時腹直肌一直往外擴，造成傷口疼痛或牽扯，有利於傷口癒合。

順產的媽媽們傷口主要集中在外陰部。懷孕和生產的過程，會使骨盆及骨盆肌肉群、韌帶受到壓迫、拉扯。在骨盆關節、筋膜、韌帶回復彈性張力前，產婦容易有下墜感。束腹帶就可以減緩產後腹部的下墜感。

額外的一個好處是，使用束腹帶時進食，會容易感覺腹脹而停下，飲食上有所節制，也比較容易瘦下來。

5. 紮肚

那近年盛行的紮肚是什麼，用完束腹帶還要紮肚嗎？

紮肚是透過特定的精油和按摩手法促進血氣運行及排出肚風，子宮加速回復到正常體積，令其他器官壓力減低；修復腹直肌，收緊腹部肌肉及收細盤骨，讓受擠壓又空盪在腹部的內臟重回原位。

凳凳媽是推薦媽媽們紮肚的，但一定要留意開始紮肚的時間，並且量力而行，感覺不舒服或太緊一定不要強忍，持序漸進才不會弄傷自己。

順產的媽媽們建議產後3個月才開始紮肚，讓產後的身體有足夠的時間恢復和調理。剖腹產最好在5-6個月後，待傷口康復、沒有發炎跡象、沒有分泌物、媽媽亦不再覺得疼痛了，才開始紮肚。

6. 薑皮煲水

產後的身體是最虛弱的，所以在中國傳統上，坐月子就是要補虛健體，幫身體做大調整。傳統中醫上都認同月子做不好會影響健康，日後容易頭暈頭痛、筋骨關節痛，也容易有腎虛脾虛等不同問題。

所以產後的媽媽們，如果要認真做好月子，除了注意飲食之外，日常亦有很多宜忌，而生活用水就不宜使用未經煮沸的凍水沖涼、洗頭、抹身、甚至洗手。

因為產後皮膚上的毛孔和骨縫都會張開，身體血氣兩虛， 如果用生水冷水，寒氣就會入侵體內，若不小心吹到風或冷氣受了風寒就更麻煩了，而風寒滯留在產後鬆弛的脛骨、肌肉及關節中，氣血凝滯，就會很容易出現痠酸疼痛的現象。

坐月子期間的生活用水可以買薑皮煲水，煲開的就是熟水，熟薑水就可以洗手、洗頭、洗澡或抹身。薑皮水不但散寒、活血和防風，更可以發汗祛風。那生活上到底如何操作呢？凳凳媽就介紹一下自己當年使用薑水的方法和心得。

首先，永遠保持暖水壺有一大瓶煲好的薑水。起床梳洗的時候，凳凳媽會倒一大勺薑水放在洗手台備用。在熱水自來水下洗手洗臉，是的，這是生水，然後雙手泡一會兒準備好的熱薑水，再用手將薑水輕拍到臉上。記得刷牙要用喝的暖水，否則要用薑水漱口應該會很辣嘴。

為了更好的防風驅寒，凳凳媽選用了「HEIDI'S Wild Ginger shampoo & body wash」做為洗手液和沐浴露。其實它也一直是凳凳媽月經期指定的淋浴產品。

要準備洗頭洗澡，就要提前半小時把熱薑水倒在大澡盆裡待降溫至合適的溫度。然後凳凳媽還是會用淋浴的熱生水來洗頭洗澡，洗髮精和護髮素選了台灣的「薑心比心」。也是一樣的，洗完就站進薑水大澡盆，把腳先泡一會兒，再用水少把薑水從頭到腳淋遍全身。

講究的還可以加艾葉和桂枝，防風功效會更好。艾葉有溫經止血、散寒止痛、祛濕之癢之效：桂枝有發汗解肌、溫經通脈、助陽化氣、散寒止痛、調節血液循環、抗菌抗炎止痛之效。

煲好的薑水是黃啡色的，沖洗過的皮膚也會略帶顏色；薑水因為辛辣，體感溫度會略高，建議要先洗手習慣一下溫度和辛辣感。如果不喜歡薑的朋友，可以完全改用新鮮香茅煲水用，當然成本會高很多。

新手媽媽們一定要忍住，乖乖做好月子，只有養好身體，才可以長久照顧好寶寶。要身體好、精神好，情緒也好，才是整體的健康。

作者_凳凳媽（曹露佳）簡介： 幾年前加入新手媽媽的行列，人生新的體驗、新的課題，從零開始學習摸索。一路走來，有很多簡潔的指引和精明的消費方法想和大家分享。

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