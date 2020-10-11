【陽光旅途@iM網欄】巴爾幹仙境小國 東歐斯洛文尼亞

上星期和大家分享了一個亞洲宜居城市馬六甲，今次想分享一個歐洲理想生活小國——斯洛文尼亞。斯洛文尼亞可能是一個比較陌生的名字，有些朋友甚至可能不知道在哪。其實他位於東歐，面積約兩萬平方公里，而人口只有約兩百萬。在這裡生活成本比較低，如一個四人家庭連租金、學費及生活雜費等開支每月約1500歐元左右。而且這裡又有免費的醫療及教育，最重要是環境優美。雖然他們有自己的語言，但英語還算普及，很多地方都基本可用以溝通。當然如果真的移居，學懂當地語言會更方便！

從香港暫時未有直航機往來該國，但很多歐洲航班都能轉機前往首都Ljubljana盧比安娜，又或先到鄰近國家再轉乘火車，而我就從維也納自駕車前往。如果大家也一樣開車，注意入境後必須在加油站買路票，不然的話會被罰款。首都Ljubljana是一個不太大的城市，雖然如此，但正好給你一種難得的悠閒舒適感覺。我在路邊買了一個雪糕，賣雪糕的女子非常有禮親切！她告訴我一天可以做到百多歐元生意，扣除成本，每月大概能賺到一千歐元左右。一邊吃着雪糕，一邊漫步於市中心的廣場，再經三重橋、教堂。隨便的拍拍照，有一種說不出的舒服，就這樣花掉了半天的時間！

斯洛文尼亞最漂亮有名的地方，一定是Lake Bled碧湖。離開首都約1小時車程！顧名思義，湖真的是碧綠色的，觀賞她有很多個方法：可以乘車到山上的城堡看全景；坐船到湖中心島上教堂參觀；或沿着湖邊散步，我則揀選了步行登高去看看拍標準明信片的位置”Mala Osojnica”。這個路線有點難行，除了很多樓梯之外，還有部份是山路。步行了約1個半小時左右到達山頂。雖然有點疲累，但放眼下望，可以把全個湖都盡收眼底，真如置身於仙境之中！由於我在湖邊租了一間小屋住兩個晚上，登山後先回去休息，第二天再到湖邊散步，碰到有人在釣魚，而且剛好有魚上釣，看著他把巨魚拉上來，魚是大得有點驚人。和他談天才知道這個湖中的大魚很多，他說試過釣過更大的。在碧湖，你會發現有很多地方買一種忌廉蛋糕，非常有名！如果有興趣值得一試，但必須去這種蛋糕的始創店Park cafe，才可一嘗最古早的味道！

其實斯洛文尼亞還有很多漂亮的地方，未能一一介紹！無論移居或旅遊，絕對是其中一個我最喜歡的地方！

▲ 自駕車必須購買的路票

▲ 首都Ljubljana市中心

▲ 三重橋

▲ 碧湖步行登高

▲ 賣雪糕每天能做百歐生意

▲ 從山上看碧湖全景

▲ 巨魚

▲ Park cafe的古早Cream cake

作者_Sunny左文偉簡介： 資深旅遊人，現任職某大旅行社高層。熱愛旅遊，已走遍七大洲，更曾在國外工作、生活及創業。和你分享旅途中的見聞與感受。

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