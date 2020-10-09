【美股分析】紓困政策遙遙無期　摩根大通籲增持現金

市場焦點都集中於11月的總統大選，但左右美股的因素又豈止一個？民主共和兩黨遲遲未能達成新一輪經濟刺激計畫達成協議，美國總統特朗普（Donald Trump）更指在總統大選前，也不會與民主黨就刺激措施進行談判。

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摩根大通 (J.P. Morgan) 總經理 Colleen O’Callaghan 便警告，紓困措施陷入僵局是目前市場面臨的最大風險，現時正為客戶增持現金。Colleen O’Callaghan接受CNBC訪問時表示：「我們正努力減持股票，並會持有現金一段時間。」她又表示，市場確實需要看到新的刺激方案，否則她認為市場將迎來更大波動。

她解釋，刺激方案遲遲未能推出，佔美國GDP三分之二的消費者支出影響最大，加上臨近年末的購物旺季，她認為風險有增無減，「有超過 30% 的零售銷售額來自第四季，我們需要消費者走出去消費、度假和購物。」

她又表示，一旦對刺激經濟措施及美國總統大選明朗化後，她才計畫重新動用現金。

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