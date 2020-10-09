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【AMD遊戲處理器】AMD發布4款 Ryzen 5000系列CPU　提升26%遊戲效能

科技 20:22 2020/10/09

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AMD最新發布AMD Ryzen 5000系列桌面型處理器，其中AMD Ryzen 9 5900X處理器的遊戲效能較上一代產品提升高達26%。

AMD最新發布AMD Ryzen 5000系列桌面型處理器，該系列處理器以全新「Zen 3」架構為基礎，包括 Ryzen 9 5950X、Ryzen 9 5900X、Ryzen 7 5800X 及 Ryzen 5 5600X 四款型號。其中AMD Ryzen 9 5900X處理器的遊戲效能較上一代產品提升高達26%。

AMD表示，AMD Ryzen 5000 系列是原有 Zen 2 架構的大幅升級版本，製程也由 7nm（N7）升級到增強版 7nm+（N7P），由台積電 （TSMC） 代工。

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【Game界熱話】任天堂《超級瑪利歐3D收藏輯》擊敗動森　成為日本9月份最暢銷遊戲

AMD全球資深副總裁暨用戶端業務部門總經理Saeid Moshkelani表示，該公司由IPC、功耗效率擴展至單核心效能、多核心效能，以及遊戲領域，目標是要打造成為全球最出色的PC處理器。

而最高階款 Ryzen 9 5950X 提供 16 核心、32 執行緒，售799美元（約6,200港元），11 月 5 日開賣。

【AMD併購案】AMD擬出資2300億元收購　誰為「大金主」併購目標？

責任編輯：張寶燕

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