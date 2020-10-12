【公關大娜移@iM網欄】退一步海闊天空 疫市播種 旺市收割

男人寂寞會出事，女人無聊最易亂花錢。阿嬌（鍾欣潼）早前居家隔離，深宵寂聊，上抖音看直播，豪掟近五萬港幣點唱及打賞花美男余衍隆，引來熱話。這名19歲小鮮肉有「內地陳冠希」稱號，以直播表演搏取粉絲賞賜禮物，幾百萬元年收入，也是等閑。杭州一名家庭主婦一時興起，將辛苦積攢的13萬「人仔」一宿散盡直播間。亦有土豪擲二千萬元禮物取悅韓國美眉主播。內地某直播平台統計，2016年粉絲送出的「甜甜圈」，等值1.28億元。



俗話說「飽暖思淫欲」，疫困令「餘暇」和「餘資」驟增，點燃了「殺死無聊」的新商機。抖音視頻博主「誰家的圓三」禁足在家拗腳趾拗到發慌，隨手直播自己睡覺的場面，一個睡姿零美感的鬍鬚男，邊攤睡邊打呼嚕，竟吸引到1875萬網民圍觀，還袋了八萬元人民幣的賞錢。更不用說，性感小野貓作招徠的網聊生意，線上笙歌夜夜，賞金如雪片飛至。



特殊時期衍生特殊的產物。「無聊經濟」山洪爆發，酒吧直播DJ捽碟，號召穿著睡衣的家居族一齊disco dancing，美乎其名為「雲蹦迪」。北京One Third俱樂部發起的「雲鋭舞」，五小時賺了二百萬人仔，相當和味。十間國內博物館聯手線上直播館內展品真貌，其他省市景點亦東施效顰，浩蕩加入這場「雲春遊」。與其被粗製的網絡live視力虐待，還不如轉看國家地理頻道罷了。



「盲跟風」的拙劣操作令人啼笑皆非，見慣世面的國際大牌，面對疫境不慍不火的靈活轉身，功夫就高出幾班。愛瑪士關閉法國42間皮革廠的同時，宣布香水廠轉為生產洗手液，供給巴黎39間公立醫院。Burberry將衣材改作醫務人員工作服及口罩，風風火火已向英國國民保健署提供逾十萬個口罩。風筒潮牌Dyson創辦人James Dyson火速回應首相約翰遜的請求，短短十日內設計出呼吸器The CoVent，本月料可面世。美國通用汽車、福特、Tesla；法國雪鐵龍、雷諾、Formula 1；還有德國奔馳，均極速啟動呼吸器生產線，為抗疫存亡戰齊出一份力。



這些看似「不務正業」的權宜之計，花不了跨國巨擘多少銀子，卻為企業社會責任(CSR)形象積攢了不少分數。被喻為「人生必定要看一次」的百老匯音樂劇，現在線上任你看；劍橋出版社一系列書籍、亞馬遜全球聽書向全民免費敞開。不正是「退一步海闊天空」，短期或是蝕本生意，卻是抛磚引玉的長勝策略。筆者相熟的地產代理，在非常時期仍用心做「不見面營銷」，三兩日傳來優質的荀盤視頻，還有自家製的貼市分析短片和錄音，淡市勤播種，誠意可嘉，心思思想買樓時，怎好意思不幫襯她呢！





作者_陳仕娜簡介： 由財經記者到公關，遊走媒體、地產及金融行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻笑怒罵中，也望讀者有所得著。 現任耀才證券企業傳訊總監、香港中文大學商學院市場管理學、新聞及傳播學、香港大學SPACE公關及企業傳訊深造文憑。

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