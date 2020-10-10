【胡言食語@iM網欄】令人拍案叫絕的傳統粵菜 城中小閣

十分懷念由娥姐主理的私房菜金門莊，她將傳統粵菜廚藝，發揮得很出色。可惜娥姐已經退休，她的蛇羹、七彩蝦片、生菜配的鮑粒蠔豉崧……等古舊菜，令人念念不忘！朋友約生日飯局，席設在西營盤的城中小閣，令我能再一次嚐到拍案叫絕的傳統粵菜。

城中小閣以私房菜形式經營，在新落成商業大廈二樓，除了餐牌的菜式外，大廚會根據時令，用最新鮮的食材，烹煮精美菜餚，客人更可根據自已的喜好菜式，預先與大廚商議。

當踏入餐館內，地方雖然不算大，但感覺舒適雅緻，房間寬敞，房間的隔音更是很好，當我們吃得興高采烈，高談闊論時，亦不會影響隔鄰客人。朋友說上次曾經吃過豉汁盤龍鱔、家鄉釀鯪魚、及用新鮮雞烹煮的豆豉雞煲，水準都很好，故今次放心由大廚作主，試試其他菜式。

餐館經理說，當晚主要菜式以海鮮為主，海皇湯脆米鮮海魚，生折蟹肉乾撈翅，賴尿蝦蒸水蛋、麻婆蠔仔豆腐、香煎金黃蝦膠大餅、欖角脆口金沙腩、坑腩牛筋煲、上湯豆苗等。聽到菜式名稱後，己經令入垂涎欲滴。

先上的是，蟹肉乾撈翅，經上湯煨好的翅，再與蟹肉一起炒至乾身，翅身做的很好，吸收了上湯的鮮味，而新鮮蟹肉，肉質嫩而鮮美。當每客翅上桌時，每人配上一碗上湯，當一口翅，一口上湯放入口中時，己經知道今天可再次嚐—到上好的私房菜。

▲ 蟹肉乾撈翅

簡單的蒸蛋，常常可看出廚師廚藝的高低。此處的賴尿蝦蒸蛋，好吃得無話可說，蒸水蛋比賴尿蝦更加吸引，蛋味濃而嫩滑，口感很好，拆了肉的賴尿蝦，更是啖啖鮮肉，美味十足。

▲ 賴尿蝦蒸蛋

麻婆蠔仔豆腐，用蠔仔取代豬肉碎，效果很好，麻味濃而不太辣，配上燙熱白飯，真是不用多說。欖角脆口金沙腩，是此店的招牌菜式，將煮好後的金沙腩，再將外面略炸至香脆，配上欖角及小許蜜糖，味道層次分明，口感非常特別。

▲ 欖角脆口金沙腩

當晚的主菜是海皇湯脆米鮮海魚，將海魚起肉後，煮至半熟，放在碟上時，上面倒滿炸脆了的米通，上桌時再淋上燙熱的海鮮湯。

▲ 海皇湯脆米鮮海魚

魚肉煮至剛熟，肉質鮮嫩，配上雜魚煮成的湯，更是鮮味十足，加上脆米，此菜式真是十分出色。

▲ 脆米鮮海魚

香煎金黃蝦膠大餅，以海蝦打成蝦膠，壓成圓形大餅後，再煎至金黃色，賣相已經非常吸引，外脆而內軟，煎香後，亦可保留到海蝦的鮮味。

坑腩牛筋煲，如果喜歡吃牛腩的朋友，此菜式是很值得一試，用慢火烹煮的坑腩牛筋，配以大廚的秘方香料，坑腩炆得很軟綿入味，牛筋煙靭爽口，入口齒頰留香。

作者_胡言（胡言諾）簡介： 土生土長香港人，愛各式美食，喜結識飲食朋友，常與好友們到處嘗試不同菜式。對菜式要求，最重要是食物的色、香、味俱全，對環境要求，只求乾淨清潔。

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