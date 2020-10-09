【iBond 2020】專家忠告iBond捧場客 仍須留彈藥抽螞蟻新股

▲ 專家提醒，螞蟻集團招股仍有可能跟iBond凍資重疊，散戶須預留注碼。

市場再有10月驚奇，市傳世紀集資王螞蟻集團（前稱螞蟻金服）或延後在港上市，可能推遲至美國總統大選後，即11月中下旬才出台。雖然投資界憧憬集資逾千億元的巨無霸新股，未必再跟通脹掛鈎債券（iBond 2020 ）撞期，令市面不致出現短暫水緊，惟專家提醒，由於官債於10月23日開賣，11月5日截止，但及至11月中旬料凍資才開始回籠，若重注抽iBond客，慎防向隅資金未必趕及申請螞蟻IPO。

iBond凍資 料11月中旬始回籠

今年iBond驟加保證年回報，「墊底息」由1厘倍增至2厘，遠勝1年定存最高息只得1.02厘（由集友提供），遂令各界預期官債這穩賺不賠的產品，反應定必熱爆，即使政府把新債的發行總額由100億元加碼至150億元，相信亦未能滿足市民需求。

致富證券業務主管郭家安忠告，若市傳在港籌資約1,356億元的螞蟻集團先A後H，押後在港上市步伐，但相信屆時iBond凍結的資金仍未能回籠，兩者鎖資仍有機會重疊。對於手頭不太鬆動的散戶，仍須預留足夠彈藥，以供螞蟻集團的新股之用，畢竟兩類投資風險大不同，卻在超低息大環境下，可收攻守兼備之效。

iBond將於11月12日公布分配結果，11月17日正式在港交所（00388）上市。

而市傳阿里巴巴（09988）同系螞蟻集團上市進程由快轉慢，全城激盼必抽股螞蟻最快9月底闖關，惟直至昨天（10月8日）為止，這巨無霸IPO尚未聆訊。隨着美國大選進入倒數，分析料這重磅股或避開總統大選的過渡期，以免股市劇震；況且，擅打中國牌的特朗普力挽選票，擬把矛頭轉向內地支付市場。

另一方面，券商也暫緩為今年重頭戲新股撲水，應付孖展的巨額需求，可先集中火力攻iBond戰場。

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記者：曾桂芬

責任編輯︰陳楚源